Готовность объектов первой очереди кампуса мирового уровня НГУ достигла 70%

Строительная готовность объектов первой очереди, которая включает учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, а также два комплекса общежитий на 690 мест, достигла 70%. Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, работы по монтажу металлоконструкций и фасадов. В одном из зданий комплекса общежитий уже начата поставка и расстановке мебели.

Кроме того, завершены все работы по прокладке ливневой канализации по улице Пирогова, движение транспорта полностью восстановлено. Ливневая канализация будет принимать стоки поверхностных вод со всех объектов строящегося кампуса НГУ.

Несмотря на аномально холодную погоду, которая наблюдается в Новосибирской области в течение последних двух недель, строительство кампуса ведется строго по графику, а объекты второй очереди возводятся даже с некоторым опережением. Так, готовность корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой превышает 25%. В настоящее время ведутся работы по устройству наружной сети теплоснабжения, связи, водоснабжения, внутренних инженерных сетей, отделочные работы подземного этажа. Работы по устройству кровли завершены на 70%.

Что касается Учебно-научного центра Института медицины и психологии, то ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и плиты перекрытия 2-го этажа и вертикальных конструкций 3-го. В корпусе научно-исследовательского центра на 70% завершены работы по устройству вертикальных конструкций и плиты перекрытия подземного этажа и на 30% выполнены работы по устройству вертикальных конструкций 1-го этажа.

— Роль университетов в социально-экономическом развитии регионов сегодня существенно возросла. Предложенные Минобрнауки новые форматы — программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», проект создания кампусов значительно ускоряют процесс интеграции вузов в экономику территорий. Новосибирская область как регион-лидер в научно-технологическом рейтинге России проводит международный форум «Технопром», ведет строительство установки класса «мегасайенс» — Сибирский кольцевой источник фотонов. Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета также можно отнести к мегапроектам и по размаху, и по размеру привлеченных средств, для региона это новый уровень образования и новый уровень научно-исследовательской инфраструктуры, — отметила вице-губернатор Ирина Мануйлова.

— Новый кампус является важной составляющей реализации долгосрочной стратегии развития университета, которая предполагает активное участие вуза в решении задач обеспечения технологического суверенитета страны. Университет будет уделять внимание передовым научным исследованиям, как фундаментальным, так и прикладным, развивать новые форматы партнерства с компаниями реального сектора. Планируется, что объем проектов с индустрией вырастет в 5 раз: с 600 млн по итогам 2023 года до 3 млрд в 2030 году. Расширятся возможности университета по развитию сетевых программ с другими вузами России, программ дополнительного образования. В целом численность университета вырастет до 12 тыс. студентов, включая 3000 иностранных, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Реализация проекта кампуса разбита на несколько этапов. Строительство первой очереди осуществляется за счет средств благотворителя, второй — в рамках национального проекта «Наука и университеты». Общая площадь создаваемых объектов на текущий момент составляет почти 80 тыс. кв.м. Строительство объектов первой очереди планируется завершить в первом полугодии 2024 года, второй очереди — в третьем квартале 2025 года.

