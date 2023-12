В столице появится предприятие по выпуску железобетонных конструкций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ТиНАО в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта инвестор построит производственный комплекс по изготовлению сборных железобетонных конструкций. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город одобрил передачу земельного участка инвестору в аренду без проведения торгов. Так, в поселении Щаповском он возведет производственный комплекс строительной отрасли промышленности. Общая площадь объекта составит 32 тысячи квадратных метров. На предприятии смогут трудоустроиться более 340 человек», — уточнил Владимир Ефимов.

Продукция, которая будет выпускаться здесь, применяется при строительстве лестничных площадок и проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий.

«Предполагается, что ежегодно на новом высокотехнологичном предприятии будет выпускаться до 45 тысяч единиц сборных железобетонных конструкций для строительства жилых зданий», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Столица предоставляет инвесторам земельные участки под строительство новых или модернизацию действующих фабрик и заводов с 2016 года. Такая мера поддержки упрощает создание и развитие предприятий, город взамен получает новые производства, рабочие места, готовую продукцию и налоговые отчисления.

«Для строительства комплекса по изготовлению сборных железобетонных конструкций город предоставит инвестору около четырех гектаров земли вблизи поселка Спортбазы поселения Щаповского ТиНАО. Договор аренды будет заключен на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта. За это время компания должна завершить возведение предприятия и запустить производство», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

