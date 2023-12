В Политехе организован добровольческий спасательный отряд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политехнический университет и региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей подписали договор о сотрудничестве. Церемония состоялась в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На мероприятие, приуроченное ко Дню добровольца, пригласили студентов Высшей школы техносферной безопасности Инженерно-строительного института СПбПУ под руководством старшего преподавателя генерал-полковника Анатолия Зайцева.

Изучая историю, вы должны понимать и знать, что Россия держится на добровольцах. Битва на Чудском озере, ополчение Минина и Пожарского, герои Великой Отечественной войны — везде есть заслуга добровольцев. И это лишь малая часть примеров. Добровольцы — это люди, которые не только верны себе и своим принципам, но и помогают России и её гражданам в трудные минуты , — сказал Анатолий Зайцев.

Мероприятие завершилось подписанием договора о сотрудничестве и решением об организации в Политехе добровольного спасательного отряда «Пётр Великий». В честь открытия нового отряда представители МЧС вручили Анатолию Зайцеву комплект формы и памятную медаль университета. Также Российский Красный Крест отметил большой вклад Политехнического университета в развитие добровольчества как в Санкт-Петербурге, так и в стране.

