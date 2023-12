В московских парках открылись катки с натуральным льдом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

19 катков с натуральным льдом начали работать в московских парках и на природных территориях столицы. Они открылись в саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», на территории памятника природы «Серебряный бор» и еще на девяти площадках. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Самый крупный каток находится в «Сокольниках», где традиционно заливают большой круг и 1-й Лучевой просек. Его размер — 16,2 тысячи квадратных метров — оправдывает название «Гигант». Провести время на катке можно абсолютно бесплатно.

«Катание на коньках — одна из любимых зимних забав москвичей. Всего в столичных парках и на природных территориях в этом году будет работать 45 катков: 19 с натуральным покрытием и 26 — с искусственным», — рассказала Наталья Сергунина.

Для посетителей обустроили пункты проката, раздевалки, кафе и другую необходимую инфраструктуру.

Площадки с искусственным льдом уже ждут посетителей в 17 парках и на четырех природных территориях. Среди них усадьба Воронцово, парки «Ангарские пруды», «Фили», 50-летия Октября, «Красная Пресня», Гончаровский парк, сад «Эрмитаж» и сад имени Н.Э. Баумана.

Символический старт зимнему сезону 24 ноября дали на катке в Парке Горького. Его площадь превышает 22 тысячи квадратных метров. Как и десятки лет назад, частью ледовой трассы стала Пушкинская набережная. Для посетителей работает несколько пунктов проката оборудования.

Познакомиться с расписанием и условиями посещения площадок можно на сайтах и страницах парков и Мосгорпарка в социальных сетях.

Тренировки для начинающих фигуристов

Зимой многие катки организуют для посетителей бесплатные занятия. Парк «Фили» приглашает гостей старше семи лет на мастер-классы по катанию на коньках. Они проходят по субботам с 13:00 до 14:00. Инвентарь можно арендовать в пункте проката.

Улучшить навыки и освоить несложные фигурные элементы посетители старше четырех лет смогут в Измайловском парке. Встречи проводятся по субботам и воскресеньям с 16:30 до 18:00. В саду имени Н.Э. Баумана тренировки рассчитаны на детей от шести лет и взрослых. Их организуют по воскресеньям с 19:00 до 20:00. Участники могут принести свои коньки или арендовать их в пунктах проката. Предварительная запись не требуется.

17 декабря в усадьбе Воронцово состоится мастер-класс для малышей от двух до четырех лет «Катаемся с мамой». С 10:00 до 10: 45 тренеры будут учить юных посетителей делать первые шаги на двухполозных коньках. Требуется предварительная регистрация по телефону: +7 495 936-00-92.

