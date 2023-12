В Москве изменились условия программы по созданию рабочих мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Условия программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) изменились. Теперь застройщики смогут учитывать склады при расчете площади промышленных МПТ и восстанавливать объекты культурного наследия при реконструкции зданий по программе. Изменятся и требования к банковской гарантии. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвесторы строят промышленные, деловые, социальные и другие важные объекты, а город предоставляет им льготы. В итоге новые районы получают сбалансированную застройку, а у горожан есть возможность найти работу рядом с домом.

«Теперь при проектировании промышленных и производственных объектов застройщики смогут учитывать площадь складов, если она не будет превышать 25 процентов от всей заявленной площади. По условиям программы льгота инвестору рассчитывается исходя из площади объекта, в котором появятся рабочие места. Ранее склады, входящие в состав возводимой недвижимости, не учитывали при расчете площади промышленных МПТ», — рассказал Владимир Ефимов.

При поэтапной сдаче мест приложения труда сумма банковской гарантии уменьшается на часть льготы, рассчитанной от общей площади создаваемых объектов.

«Изначально при заключении договора с инвестором банковская гарантия предоставлялась на всю сумму отсрочки по оплате за смену вида разрешенного использования земли. В процессе строительства при поэтапном исполнении обязательств отсрочка превращалась в льготу. Однако сумма банковской гарантии, согласно предыдущей версии программы, оставалась прежней. В новой редакции это устранено», — пояснил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой около 120 тысяч москвичей.

В соответствии с новой редакцией реконструкция зданий в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда теперь включает не только изменение его параметров, частей, замену и восстановление несущих строительных конструкций, но и сохранение объектов культурного наследия.

За четыре года существования программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более трех миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около одного триллиона рублей.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI