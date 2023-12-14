В Можайском районе выставили на торги 66 машино-мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили машино-места в наземном паркинге на западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.

«Автовладельцы могут приобрести 66 парковочных мест площадью 15–16 квадратных метров на многоуровневой стоянке в Можайском районе. Они будут реализованы с 24 по 31 января 2024 года посредством публичного предложения — такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов», — рассказал Кирилл Пуртов.

Паркинг находится по адресу: улица Маршала Неделина, дом 29. Рядом расположен жилой массив, а также удобный выезд на проспект Багратиона и Можайское шоссе. Недалеко есть автозаправки, мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа, а также другие объекты инфраструктуры.

Заявочная кампания завершится в период с 18 по 25 января 2024 года. Торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» есть вся информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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