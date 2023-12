В Минобрнауки отметили вклад Политеха в патриотический проект «Научный полк»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На итоговом семинаре-совещании по информационной политике в Министерстве науки и высшего образования РФ представителей пресс-служб университетов поблагодарили за участие в проекте Минобрнауки «Научный полк» и в целом за работу по сохранению исторической правды о вкладе студентов, преподавателей и сотрудников высших учебных заведений страны в Победу в Великой Отечественной войне. От Политехнического университета благодарность из рук заместителя министра Константина Могилевского получил начальник отдела новостного портала СПбПУ Евгений Гусев.

Политехнический университет присоединился к всероссийской акции Министерства науки и высшего образования РФ «Научный полк» ещё в 2020 году. Каждую неделю в официальной группе Политеха ВКонтакте, на сайте университета и в газете «Политехник» мы рассказывали о студентах, преподавателях и учёных Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина (так в то время назывался Политех), которые в годы Великой Отечественной войны сражались с врагом.

В 2023 году «Научный полк» появился на дзен-канале СПбПУ . Статьи о политехниках — участниках Великой Отечественной войны и учёных, трудившихся в тылу, стали самыми популярными на канале, количество просмотров некоторых публикаций превысило 16 тысяч.

Также Политехнический университет присоединился к проекту Музея Победы, рассказывающему о людях, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В историческом депозитарии «Лица Победы» появился раздел, посвящённый политехникам , сменившим аудитории на окопы, или организовавшим производство боеприпасов и медикаментов в тылу.

Подробнее об этой странице истории Политехнического университета рассказывается на сайте «Российской газеты» в специальном проекте «Память Политеха», посвящённом жизни нашего вуза во время Великой Отечественной войны, вкладу политехников в защиту страны и той работе, которая ведётся в университете сейчас для сохранения его истории. Проект «Память Политеха» содержит редкие архивные фотографии, показывающие, что происходило в институте с 1941 по 1945 год, а самое главное, он рассказывает о людях — тех, кто оставался в блокадном городе, сражался в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии и Ленинградской армии народного ополчения, об инженерах и учёных, чьи изобретения помогли одолеть врага.

Эти люди и события никогда не будут забыты благодаря активистам военно-исторического клуба «Наш Политех», Центра патриотического воспитания молодёжи «Родина», студентам и сотрудникам университета, бережно и уважительно сохраняющим память о прошлом. Сегодня они собирают свидетельства истории, экспонаты для Музея истории Политеха, воссоздают технику времён Великой Отечественной войны, организуют патриотические мероприятия, военно-исторические реконструкции, ведут поисковую работу, «возвращая с войны» павших героев и восстанавливая их имена.

Свой вклад в сохранение исторической памяти вносит и университетская газета «Политехник» — каждый год к 9 Мая выходит номер, посвящённый Дню Победы. В этом году в его подготовке участвовали журналисты студенческого медиацентра «Полимер» Кристина Визе, Екатерина Ружина и Ирина Полякова. Они подготовили интервью с директором Музея истории СПбПУ Валерием Климовым о жизни вуза во время Великой Отечественной войны и тех важных фактах и событиях, о которых нельзя забывать.

Три года назад по инициативе Управления по связям с общественностью СПбПУ была возрождена традиция проводить забег в память о выпускнике нашего вуза, разведчике, Герое Советского Союза Викторе Александровиче Лягине. Идею горячо поддержали многие подразделения университета: Институт физической культуры, спорта и туризма, военно-исторической клуб «Наш Политех», Центр патриотического воспитания молодёжи, Музей истории СПбПУ, Студенческий театр Политеха, театр «Глагол», студия PolyVox, другие студенческие объединения. Так мероприятие стало городским праздником «День Победы в Политехническом» с песнями военных лет, стихами и танцами, военно-исторической реконструкций и полевой кухней. Поэтому гостей здесь всегда больше, чем участников забега — это и группы поддержки, и зрители, и жители района, привыкшие отдыхать в парке.

Подробнее об этих проектах можно почитать в специальном разделе «Вместе со страной» новостного портала https://media.spbstu.ru/ .

