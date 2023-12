В ГУУ прошел фиджитал турнир по настольному теннису

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 декабря в стенах Государственного университета управления прошло соревнование по настольному теннису в формате Phygital. Мероприятие было проведено компьютерным клубом «НЕОН» совместно с кафедрой физической культуры.

Участие мог принять каждый желающий студент. Несмотря на то, что некоторые участники соревнования надевали VR-шлем первый раз в жизни, после тренировки им удавалось приспособиться к цифровой части турнира. Особенно сказалась физическая подготовка ребят – именно их навыки игры в настольный теннис в реальной жизни помогли им показать достойную игру в виртуальной части соревнования.

Руководитель киберспортивного направления ГУУ Максим Левин рассказал о выбранном формате соревнований, дальнейших планах по развитию и возможностях, которые есть у студентов.

«В студенческой жизни спорт должен являться неотъемлемой частью процесса обучения, а формат фиджитал дает возможность совмещать цифровые и физические соревнования. Мы готовы принимать в нашем компьютерном клубе студентов, которые хотят тренироваться в VR для себя или для достижения результатов, будь то настольный теннис, Beat Saber или другие дисциплины. Мы открыты к диалогу со студентами и реализации их идей в киберспорте и фиджитал индустрии, также готовы оказывать любую помощь в реализации образовательных программ по киберспорту в нашем университете», — поделился Максим.

По результатам прошедших встреч в виртуальном и реальном мире победителем соревнования стал студент 1 курса ИЭФ Степан Симонов.

«Я ранее участвовал в турнирах по настольному теннису, в том числе представлял свою школу на областных соревнованиях. В VR-игры я тоже раньше играл, но в другие. Ребятам следует знать, что в хоть VR совсем другие ощущения, к которым надо привыкнуть, но и спортивная подготовка играет большую роль», — дал совет будущим участникам победитель.

Данное мероприятие было проведено в рамках анонса совместной программы Государственного университета управления с Московской государственной академией физической культуры, которая откроется для магистров уже в 2024 году.

