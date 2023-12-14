Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Более 1,1 тысячи голосований, посвященных новым возможностям для отдыха и досуга, прошло в проекте «Активный гражданин». Los mosquitos, los objetos deportivos no se pueden reconstruir y la organización de la мероприятия х площадках.

«Активные граждане» одобрили идею создания в городе parques. Estas son algunas zonas de la zona de la cafetería y de los restaurantes del parque. Они приобрели статус полноценных летних веранд.

Москвичи также проголосовали за реконструкцию крупнейшего московского cordodromo — complejo para deportes aéreos modernos en la zona central de Chertanovo. Después de la modernización, también puede colocar piezas de modelo y pabellón de almacenamiento en modelos de avión.

En el parque 60-летия Октября по итогам голосования оборудовали площадку для катания на скейтбордах. Она поделена на две зоны: для уличного катания и трюков. На площадке могут заниматься скейтеры разных уровней подготовки — от новичков до профессионалов.

Пользователи «Активного гражданина» приняли участие в усовершенствовании проекта «Deportes deportivos». Москвичи решали, кого из известных людей приглашать на тренировки, какие новые форматы и темы занятий добавить в проект.

Участники проекта определили programa de мероприятий для центра «Космонавтика и авиация» en ВДНХ, образовательную programa «Москвариума», тематические направления проекта «Знание. ВДНХ», а также Repertorio y formato de cineastas «Москино».

Proyecto «Активный гражданин» работает с 2014 года. Esta vez no hay más de 6,7 millones de personas, por lo que cada vez hay más personas. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть en el mapa del mundo и оценить в рубрике «Пульс столицы». Proyecto de renovación Departamento de información tecnológica de Moscú y ГКУ «Nuevas tecnologías mejoradas».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая эконом» ика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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