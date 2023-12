Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» выступил партнером Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона В Санкт-Петербурге при поддержке Банка «РОССИЯ» прошел Международный научно-образовательный салон-2023. В ходе мероприятия ведущие учебные заведения и научно-исследовательские организации презентовали свои последние разработки, лучшие инфраструктурные и интеллектуальные решения, а также передовые образовательные практики. На площадке салона прошла серия организованных Банком публичных дискуссий и мастер-классов на самые животрепещущие темы как для образования, так и для будущего рынка труда: роль искусственного интеллекта, нейросети и читерство, управление эмоциями. Приглашенные эксперты рассказали ребятам о поиске собственного пути и поделились личным опытом побед и ошибок. «По разным оценкам около 2/3 нынешних школьников будут работать по профессиям, которые еще не существуют. И здесь возникает много вопросов: куда пойти учиться после школы, какие направления наиболее перспективны на рынке труда, стоит ли опасаться конкуренции с искусственным интеллектом? Дискуссионная площадка Санкт-Петербургского научно-образовательного салона собирает ведущих экспертов в сфере образования и профориентации, чтобы помочь старшеклассникам определиться в этих непростых вопросах», — отметила Директор Департамента маркетинга, рекламы и PR Банка «РОССИЯ» Виктория Богославцева. Салон ежегодно проходит в рамках Недели науки и профессионального образования Санкт-Петербурга при поддержке Банка «РОССИЯ».

