«Астра» и «Искра» – лучшие: итоги юбилейного года для студотрядов Политеха

2023 год важен для каждого студенческого отряда Санкт- Петербурга, ведь именно в этом году отрядному движению исполнилось 75 лет. И 5 декабря в Большом концертном зале «Октябрьский» на Фестивале студенческих отрядов Санкт-Петербурга были подведены итоги, названы имена самых инициативных и активных участников движения, представлены яркие творческие номера.

Фестиваль студенческих отрядов не только подводит итоги года, но и мотивирует всех на новые достижения. Бойцы студенческих отрядов Политеха хорошо проявили себя в этом году. Были спортивные победы, творческие и профессиональные успехи, отличная работа во время третьего трудового семестра, участие и призовые места в конкурсах профессионального мастерства. Всё это не осталось без внимания, и многие политехники получили награды на знаменитой концертной площадке Северной столицы.

Каждая награда достойна внимания, но особое место среди всех занимает Почётная грамота «За вклад в развитие студенческих отрядов Санкт-Петербурга II степени», которую вручили командиру Штаба студенческих отрядов Политеха Марии Сверчковой. Маша сделала очень много для продвижения и популяризации отрядного движения.

Одна из ключевых наград фестиваля — звание «Лучший отряд». Сразу два студенческих отряда Политеха могут похвастаться этим достижением: ССхО «Астра» выиграл в номинации «Лучший студенческий сельскохозяйственный отряд» и «Отряд года», а ССО «Искра» занял первое место в номинации «Лучший студенческий строительный отряд». Командир «Искры» Антон Соцков рассказал, что значит для него быть лучшими в своём деле:

Для меня “Лучший студенческий строительный отряд” — это, в первую очередь, гордость за наших бойцов и кандидатов. Каждый из нас отдал частичку себя, чтобы получить это знамя, которое согревало и будет согревать наши души ещё целый год, мотивируя двигаться вперёд .

За год каждый отряд Политеха сделал немало, начиная от профессиональной подготовки и заканчивая выездом на трудовой сезон и ударной работой. С каждым годом количество желающих потрудиться летом растёт, и в этом году их было больше семисот человек.

На Фестивале студенческих отрядов Санкт-Петербурга каждый боец Политеха получил заряд энергии и мотивации на следующий год. И всё это послужит ступенькой вверх, чтобы продолжать развивать студенческое отрядное движение, покорять новые вершины и чтить традиции, которые существуют уже не в одном поколении политехников.

