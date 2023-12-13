«City-каток» в парке «Красная Пресня»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке гостей ждут два катка «City-каток». Они расположены около скейт-площадки и здания проката. Один — с естественным льдом, его площадь — 600 квадратных метров. Другой — с искусственным. Его площадь — 800 квадратных метров. Можно взять коньки напрокат. Катки работают ежедневно.

График работы:

– Первый сеанс — 10:00–12:00;

– второй сеанс — 13:00–15:00;

– третий сеанс — 16:00–18:00;

– четвертый сеанс — 19:00–22:00 (с пятницы по воскресенье до 23:00).

Подробности можно узнать на сайте.

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