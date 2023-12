13.12.2023 Primer ministro Władysław Kosiniak – Kamysz nowym ministrem obrony narodowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz nowym ministrem obrony narodowej13.12.2023

“Siły Zbrojne Rzeczypospolitej to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, w każdym zakątku na terytorium naszej Ojczyzny i poza jej granicami, dziękuję za Wasz patriotyzm, za miarę Waszego patriotyzmu. To jest niezwykłe oddanie dla Ojczyzny, to jest coś, za co każdy z nas, każdy Polak, każda Polka jest Wam wdzięczna. Dziękuję za to, że służycie w Wojsku Polskim – niezależnie w jakim stopniu, niezależnie na jak ważnym odcinku – każdy jest ważny. Nie ma nieważnych. Mundur żołnierza Wojska Polskiego jest święty” – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz podczas uroczystości objęcia obowiązków na stanowisku ministra obrony narodowej.

12 grudnia 2023 r. Władysław Kosiniak – Kamysz powołany został przez Sejm RP, a 13 grudnia zaprzysiężony na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej. 13 grudnia w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się uroczystość objęcia obowiązków na stanowisku szefa MON.

Mówiąc o przyszłych wyzwaniach szef MON podkreślał, że m.in. budowanie wspólnoty narodowej oraz współpraca dają gwarancję rozwoju Ojczyzny i jej bezpieczeństwa.

“Będziemy pamiętać o naszej historii i będziemy budować lepszą Polskę. Najlepszą tą z naszych marzeń, z naszych pragnień. To jest rola niezwykła dla naszego rządu. Będziemy ją budować we współdziałaniu zachowując to, co dobre i naprawiając niedociągnięcia i to co się nie udało. (…) Deklaruję jak najlepszą współpracę i szukanie porozumienia. Deklaruję jak najlepszą współpracę z Prezydentem Rzeczypospolitej, bo to jest wspólna odpowiedzialność władzy wykonawczej. Deklaruje też realizację naszego programu. To dla nas szczególnie ważne: wiarygodność, skuteczność, patrzenie do przodu. Jest ogromna szansa i wiele zagrożeń. To z czego skorzystamy, to jak wybierzemy, jak będziemy postępować, to będzie nas definiować. I każdy dzień będzie egzaminem z tego. Jestem pewien, że wspólnie budując siłę Rzeczypospolitej pokażemy, że potrafimy wzbić się ponad przeciętność. W obliczu tych wszystkich zagrożeń, to jest po prostu koniecznie. To będą dobre lata dla Wojska Polskiego. Będziemy robić wszystko żeby wypełnić postanowienia Konstytucji, innych praw Rzeczypospolitej, a dobro i pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze największym nakazem”.

Odchodzący ze stanowiska ministra obrony narodowej Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom Wojska Polskiego za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa Polski i rozwoju Sił Zbrojnych RP.

Po południu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

>>> GALERIA – Objęcie obowiązków szefa MON

>>> GALERIA – Złożenie wińca na GNŻ

Zdjęcia (4)

MIL OSI