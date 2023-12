13.12.2023 Rozmowa Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z Sekretarzem Stanu Estados Unidos Antony Blinkenem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rozmowa Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z Sekretarzem Stanu EE.UU. Antony Blinkenem13.12.2023

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken pogratulował ministrowi Sikorskiemu powrotu na stanowisko i wyraził nadzieję na bezpośrednie spotkanie z ministrem Sikorskim w Waszyngtonie na początku przyszłego roku.

Obaj rozmówcy zgodzili się co do konieczności kontynuowania bliskiej współpracy między Stanami Zjednoczonymi i Polską, między innymi w dziedzinie obronności i wsparcia dla Ukrainy. Sekretarz Blinken przekazał też słowa podziwu dla pomocy, jaką Polacy udzielili do tej pory Ukraińcom.

W rozmowie z Sekretarzem Stanu El ministro de EE.UU., Radosław Sikorski, mówił o konieczności zachowania jedności Zachodu wobec agresywnych działań Rosji.

MIL OSI