13.12.2023 Radosław Sikorski odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stanowisko ministra spraw zagranicznych

El ministro Radosław Sikorski jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, a także Uniwersytetu Oksfordzkiego. Swoją karierę zaczynał jako reportero wojenny w Afganistanie i Angoli (1986-1989). Był Ministrem Obrony Narodowej w latach 2005-2007, następnie Ministrem Spraw Zagranicznych w latach 2007-2014 y Marszałkiem Sejmu (2014-2015).

Od roku 2019 do 2023 sprawował mandat posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Pełnił także funkcję Przewodniczącego Delegacji do Spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Jako ministro esparció zagranicznych zainicjował wraz z Carlem Bildtem Partnerstwo Wschodnie UE. Był także pomysłodawcą utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji oraz Nagrody Solidarności.

Wykładowca (miembro principal) Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Harvardzkiego.

