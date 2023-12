13.12.2023 Ministro Radosław Sikorski odbył szereg rozmów telefonicznych ze swoimi odpowiednikami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski odbył szereg rozmów telefonicznych ze swoimi odpowiednikami13.12.2023

O wspieraniu Ukrainy wobec agresji Rosji, o relacjach dwustronnych, o perspektywach współpracy w ramach Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej rozmawiał w środę Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ze swoimi odpowiednikami z Litwy, Niemiec, Ukrainy, Moł dawii oraz checo. Rozmowy zaczynały się od gratulacji z powodu ponownego objęcia stanowiska szefa polskiej dyplomacji.

Rozmowa z Ministrem Spraw Zagranicznych Litwy Gabrieliusem Landsbergisem nawiązywała do jego pierwszej wizyty w Wilnie, którą odbył w 2007 r. jako szef polskiego MSZ. Była to wówczas także pierwsza wizyta zagraniczna Radosława Sikorskiego jako Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Podczas rozmowy z Ministro Spraw Zagranicznych Niemiec Annaleną Bearbock szef polskiej dyplomacji omówił z kolei perspektywy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

El ministro Sikorski zapewnił swojego ukraińskiego odpowiednika Dmytro Kułebę, że nasze dwa narody zawsze będą stać ramię w ramię w walce o wolność. Szef polskiej dyplomacji wsparł także europejskie aspiracje Ucrania – w tym kontekście wyraził nadzieję na pozytywną decyzję Rady Europejskiej ws. rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Również podczas rozmowy z Ministrem Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Mołdawii Nicolae Popescu ministro Radosław Sikorski zdecydowanie wsparł działania tego kraju na jego drodze do Unii Europejskiej. Wyraził także nadzieję, że zostanie to odzwierciedlone w decyzji liderów UE, rozpoczynającej negocjacje akcesyjne. Szef polskiego MSZ zapewnił jednocześnie, żedynamiczne tempo rozwoju relacji dwustronnych zostanie utrzymane.

Przyszłość Grupy Wyszehradzkiej, której Czechy aktualnie przewodniczą, była tematem rozmowy ministra Sikorskiego z cheskim odpowiednikiem Janem Lipavským. Obaj Ministrowie poruszyli także kwestię perspektywy pomocy dla Ucrania.

Ministrowi Sikorskiemu gratulacje z okazji objęcia stanowiska złożyli m.in.: Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell, Ministro Spraw Zagranicznych Estonii Margus Tsahkna, Ministro Spraw Zagranicznych Szwecji Tobias Billströ m, Ministro Spraw Zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar, Ministro Spraw Zagranicznych Bułgarii Mariya Gabriel, były Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, szef opozycyjnego białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego y były embajador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.

MIL OSI