Экопросвещение помогает привлечь москвичей к раздельному сбору отходов — Собянин

Все больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«К примеру, в 2019-м собрали 450 тысяч тонн вторсырья. В 2020-м, когда стартовала программа, — почти в два раза больше. В прошлом году на утилизацию отправлено около 1,5 миллиона тонн вторичных ресурсов. В нынешнем вновь прогнозируется рост этого показателя, уже собрали свыше 1,4 миллиона тонн», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Синие и серые контейнеры для раздельного сбора мусора стоят возле жилых домов, соцобъектов и коммерческих организаций. Твердые коммунальные отходы сортируются и направляются на переработку.

В столице уделяют много внимания экологическому просвещению горожан. Так, в школах и семейных центрах ежемесячно проводят экоуроки. В Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ есть интерактивный экспонат, который знакомит с правилами разделения отходов. В 11 экоцентрах столицы, в том числе в парке «Яуза», можно узнать все о сортировке мусора и сдать на переработку крышечки от бутылок. В некоторых экоцентрах принимают еще и металл, бумагу, стекло, пластик, а также ненужные вещи.

Кроме того, есть голосовой помощник «Алиса», который объясняет, как правильно сортировать мусор и где находятся ближайшие баки.

