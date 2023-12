ЦНТИ МФТИ – лауреат всероссийской премии «Архитектура неба»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – 6 декабря состоялась церемония награждения российских компаний, научных центров и образовательных организаций за вклад, продвижение и популяризацию прорывных технологических проектов и решений в области беспилотных авиационных систем. В качестве организаторов выступили АНО «Платформа НТИ», АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», Фонд поддержки проектов НТИ.

Конкурсный отбор проходил по пяти номинациям. К участию в нем приглашались лидеры проектов, ученые, разработчики продуктов в отрасли беспилотных авиационных систем и российского рынка дронов. Номинации премии соответствовали тематике пяти федеральных проектов в рамках Национального проекта «Беспилотные авиационные системы», работа по которому начнется с 1 января 2024 года.

В номинации «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» была вручена награда научно-техническому центру мониторинга окружающей среды и экологии ЦНТИ МФТИ за первый в мире взлет и посадку БПЛА с палубы атомного ледокола севернее 70-й параллели в Арктике. Работы проводились совместно с Дирекцией Северного морского пути ГК «Росатом».

Премия была вручена заместителю директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максиму Кулинко и исполнительному директору научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии ЦНТИ МФТИ Александру Родину.

Уникальность испытаний заключалась в выполнении взлета и посадки в реальных условиях с вертолетной площадки дрейфующего атомного ледокола «Таймыр» Госкорпорации «Росатом». Взлет и посадка с палубы ледокола БПЛА среднего класса, который является основой разработанного МФТИ комплекса оперативной ледовой разведки, были впервые осуществлены летательным аппаратом данного класса за 70-й параллелью северной широты.

БПЛА оснащен полезной нагрузкой и программным обеспечением, предназначенным для получения оперативной информации о ледовой обстановке с целью обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому пути. Комплекс разработан в рамках реализации дорожной карты Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» и МФТИ при поддержке фонда НТИ.

