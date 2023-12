Студенты СПбГАСУ выиграли кейс-чемпионат «БИОТОН-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Андрей Никулин, Вера Махнюк, Анастасия Козлова, Ангелина Королева, Елена Борисова

В Москве 6–7 декабря состоялся очный, финальный этап кейс-чемпионата «БИОТОН-2023», проходивший в рамках 27-й Международной специализированной выставки и форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2023).

Чемпионат проводится среди студентов, занимающихся научной и исследовательской деятельностью. Организаторы предлагают участникам кейс, решением которого на заочном этапе занимается команда из пяти человек. Состязание состоит из двух туров: всероссийского заочного конкурса и финала в рамках «БИОТ-2023».

Награда победителей

Кейс команды СПбГАСУ прошёл в финал, где по заданию организаторов был доработан с учётом требований автора кейса – финской компании Lindström, предоставляющей услуги по аренде спецодежды и вестибюльных ковров, которая продолжает работу в России как ООО «Линдэйли». В состав команды под названием «Safety Squad» вошли студенты третьего курса направления подготовки «Техносферная безопасность» Ангелина Королёва (капитан), Полина Бобрович, Елена Борисова, Анастасия Козлова и Вера Махнюк. Команда соревновалась под руководством научного руководителя, заведующего кафедрой техносферной безопасности СПбГАСУ Андрея Никулина.

В рамках инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» (2022–2026 гг.) команда СПбГАСУ представила исследование на тему «Применение искусственного интеллекта в сфере охраны труда». Студенты предложили вниманию жюри организационно-технические решения по применению искусственного интеллекта для распознавания вида, типа и количества средств индивидуальной защиты на работниках, а также финансово-экономическое обоснование предлагаемых решений.

По итогам конкурса команда СПбГАСУ одержала победу.

«Разработанное решение позволяет снизить травматизм на малых предприятиях, на которых редко появляется специалист по охране труда. Умные камеры способны считывать специальные метки, обозначающие средства индивидуальной защиты, а искусственный интеллект обучен на распознавание их наличия на работниках. Это мера позволяет дистанционно осуществлять контроль за применением защитных средств работниками и тем самым снизить вероятность травматизма, возможный при их отсутствии. Представитель компании ООО “Линдэйли” отметила доступность подобного решения для микропредприятий», – прокомментировал Андрей Никулин.

Кроме того, на 27-й Международной специализированной выставке и форуме «БИОТ-2023» Андрей Никулин выступил с докладом о результатах инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» за двухлетний период.

