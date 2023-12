Студентки СПбГАСУ заняли первое место на конкурсе «За Россию купно за едино»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студентки второго курса факультета экономики и управления Виктория Фефелова и Мария Черкашина подготовили совместную презентацию и завоевали первое место в ежегодном конкурсе «За Россию купно за едино» на иностранном языке, который завершился в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете в начале декабря.

Цель конкурса – мотивация молодёжи к изучению иностранных языков как средству международного общения, содействие в развитии интересов к истории, традициям и культуре России, организация интеллектуального досуга, формирование у студентов мотивации к самообразованию.

Участницы конкурса смогли внести собственный вклад, поделившись своим видением достижений России в области экономики и строительства. В своей презентации Виктория Фефелова и Мария Черкашина сделали акцент на снижении уровня безработицы в России, увеличении финансирования государственного сектора экономики, на усилении вовлечённости молодых кадров в работу строительной индустрии и их востребованности на рынке труда. Кроме того, студентки проанализировали факторы, влияющие на развитие строительной отрасли в России.

«Я очень рада, что приняла участие в этом конкурсе. Это важно для молодёжи, поскольку позволяет больше узнать о своей Родине, её экономических и строительных достижениях, а также перспективах развития. Помимо этого, конкурс даёт возможность рассказать иностранным студентам о нашей стране и привлечь новых студентов к участию в следующем году. Я думаю, что этот конкурс прекрасно развивает патриотические чувства и воспитывает гордость за наше Отечество», – отметила Виктория Фефелова.

Поздравляем с победой!

