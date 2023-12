Стойкость, сила и вера в мечту: лауреаты премии имени Николая Островского — о своих проектах и достижениях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инклюзивные проекты, необычные идеи и талантливые участники — в начале декабря в Москве назвали победителей ежегодной премии имени Николая Островского. Ее вручают людям с инвалидностью, которые помогают развитию культуры столицы. Для лауреатов это не просто конкурс, а возможность быть замеченными и услышанными. Ведь каждый из них уже сделал для города что-то важное и полезное.

Где учат спортивным танцам на инвалидных колясках, как работает модный проект для незрячих и почему никогда не стоит сдаваться, корреспонденту mos.ru рассказали лауреаты премии Ирина Гордеева и Елена Мясникова.

Жизнь в ритме танца

Никогда не сдаваться и двигаться только вперед — девиз победительницы премии имени Николая Островского Ирины Гордеевой. Почти 20 лет она посвятила спортивным танцам на инвалидных колясках. В копилке параспортсменки — десятки побед и звание пятикратной чемпионки России. А еще москвичка уверенно представила сборную страны в 2010 году и стала чемпионкой мира на колясках.

Впервые со спортивными танцами на инвалидных колясках москвичка познакомилась в 2003 году, случайно став зрителем таких соревнований. Они заворожили Ирину Гордееву, и она решила поближе познакомиться с этим спортом. Девушка начала посещать семинары, изучать теорию и отрабатывать знания на практике. Со временем танцевать на коляске получалось все лучше, а тренировки вдохновляли и мотивировали. Тогда Ирина Гордеева поняла — пришло время двигаться дальше. В 2009 году она начала участвовать в соревнованиях.

«Сначала я выступала сольно, затем — с партнером. Мы заявлялись в европейской программе, исполняли медленный и венский вальсы, танго, фокстрот и квикстеп. Работать нужно было упорно, но мне нравилось двигаться под музыку. Для меня это удовольствие. А еще благодаря любимому делу намного легче преодолевать сложности», — отмечает собеседница mos.ru.

В 2020-м Ирина Гордеева завершила танцевальную карьеру и начала тренировать других. Сегодня она — президент клуба спортивных танцев на инвалидных колясках «Дуэт» и один из его преподавателей. Ирина Гордеева готовит к соревнованиям детей и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Своим ученикам она прививает любовь к спорту, упорство и веру в себя. В ее клубе обучаются более 20 человек. Это взрослые и дети от пяти лет. На занятиях параспортсмены отрабатывают движения, учатся управлять коляской и выступать в парах. В будущем их ждут крупные соревнования и большие победы.

«Я мечтаю, чтобы мои воспитанники как можно чаще выступали, это поможет им проявить и реализовать себя. А еще нужно популяризовать танцы на колясках, чтобы о них узнало больше людей с инвалидностью и других жителей нашего города. Важно показывать положительные примеры. Пусть каждый увидит, что заниматься любимым делом можно при любых обстоятельствах», — подчеркивает параспортсменка.

На премии имени Николая Островского Ирина Гордеева победила в номинации «За существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства».

«Участие в таком конкурсе — возможность рассказать о себе и своем деле. Мне очень хотелось, чтобы о спортивных танцах на инвалидных колясках узнало как можно больше людей. Я рада, что мою работу отметили», — говорит Ирина Гордеева.

Она старается найти подход к каждому ученику и уделяет работе немало времени. Свободные дни Ирина Гордеева проводит на природе: ухаживает за растениями на даче или гуляет в парках. Ее любимое место — ВДНХ. Туда она нередко отправляется вместе с супругом Дмитрием и собакой Бусинкой.

Имидж для незрячих

Быть наставником для других — призвание и Елены Мясниковой. Она помогает людям с инвалидностью поверить в себя и реализоваться. На премии Елена Мясникова победила в номинации «За стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности».

«Я всегда была активной, хотела делать что-то полезное. А потом случилась авария, в которой я потеряла зрение. Но желание идти вперед не угасло. И сегодня я помогаю людям развиваться и делать жизнь лучше. Для этого, например, в 2021 году вместе с командой мы реализовали проект “Модный незрячий” по программе “Действуй без барьеров”», — рассказывает Елена Мясникова.

Благодаря проекту москвичи с нарушением зрения учились подбирать образы и сочетать вещи, изучали цветотипы и основы стиля. Участникам помогали опытные стилисты. Перед началом проекта каждый из них прошел серьезную подготовку. Чтобы понять, как живут незрячие люди, эксперты пробовали работать в полной темноте, составляя образы при помощи тактильных ощущений. Стилисты учились описывать цвет, форму и ткань вещи, ведь нельзя просто подобрать девушке платье и ограничиться словами о том, что оно ей идет.

«Для незрячих людей представлять свой образ очень важно. В нашем модном проекте участвовали 25 человек, кстати, и мужчины. Мы работали полгода. Проект помог кардинально поменять жизнь практически каждого участника. Они стали более уверенными в себе и улучшили отношения с семьей и коллегами», — говорит собеседница mos.ru.

В этом году Елена Мясникова стала организатором еще одного проекта. Вместе с командой она запустила «Магию имиджа». В программе — уроки стиля и макияжа, курс ораторского искусства и знакомство с основами языка мимики и жестов. Участниками стали более 20 человек. Проект начался в июне, а завершится в декабре.

«Я рада, что проекты получились полезными. Мне самой интересна тема моды и имиджа, уверена, знания в этих областях всегда актуальны. Еще я люблю ораторское искусство и актерское мастерство. С детства мечтала стать актрисой. Несколько лет назад даже окончила инклюзивную школу по этому направлению. Сейчас моя сцена — работа. Провожу экскурсии в музее в темноте “Сенсориум” на Арбате, и каждая из них для меня — настоящий спектакль», — подчеркивает Елена Мясникова.

Помимо модных проектов и работы у москвички есть хобби. Она делает из бисера деревья и цветы. Самые красивые из них женщина дарит друзьям и знакомым. А еще Елена Мясникова любит яхтинг. Однажды она даже участвовала в инклюзивной регате.

«Это командное соревнование, нужно было быстрее всех прийти к финишу. Нам помогали капитаны. Они говорили, как управлять яхтой и что нужно делать, чтобы она развивала скорость. Наша команда победила, и это здорово. Я уверена, в жизни не нужно ничего бояться, меня вот можно назвать бесстрашной. В этом стимул двигаться дальше, пробовать что-то новое, узнавать себя. И все обязательно получится», — подчеркивает Елена Мясникова.

Премию Мэра Москвы имени Николая Островского учредили в 2018 году. Цель конкурса — привлечь внимание к людям с особенностями здоровья, поощрить участников за достигнутые результаты и мотивировать их на новые свершения. В этом году на соискание премий поступило 25 заявок.

