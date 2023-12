Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Все конкурсанты смогут добавить реальный кейс в портфолио, завести профессиональные знакомства в креативной сфере и воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.

Регистрация на конкурс «Креативная лаборатория» открыта с 24 ноября по 22 декабря.

После регистрации конкурсантам необходимо выбрать один из пяти брифов, опубликованных на сайте конкурса.

В начале 2024 года будет опубликован шорт-лист от жюри конкурса. Финалисты смогут представить свои решения на онлайн-защите, по итогам которой определят авторов лучших креативных концепций.

Список победителей можно будет найти на сайте «Креативной лаборатории».

Подробная информация доступна на сайте «Креативной лаборатории».

Организатор конкурса: АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI