Собянин: Около 140 тысяч человек посетило городские катки с момента открытия

Около 140 тысяч человек посетили катки в столичных парках с 24 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Только в первые выходные после открытия горожане успели прокатиться на коньках почти 30 тысяч раз», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом зимнем сезоне в столичных зонах отдыха работает семь бесплатных ледовых площадок. Они расположены в Гончаровском парке, а также в парках «Дубки», «Ангарские пруды», «Митино», «Фили», 50-летия Октября и в усадьбе Воронцово.

Кроме того, открылось 15 платных катков. Они находятся в Парке Горького, парках «Сокольники», Бабушкинский, Измайловский, в саду «Эрмитаж» и других популярных местах. Все ледовые площадки регулярно заливаются и шлифуются.

