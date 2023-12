Сергей Собянин признал эксперимент по выдаче льготных лекарств успешным

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проект по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам продолжит реализовываться в Москве на постоянной основе. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«В качестве эксперимента проект запустили в начале 2022 года. Позже мы расширили его возможности — льготники могли выбрать и получить препарат конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости. Участниками стали свыше 180 коммерческих аптек. В 2023 году они отпустили 364 тысячи электронных рецептов на общую сумму свыше 840 миллионов рублей. С учетом положительных результатов приняли решение о реализации программы на постоянной основе», — написал Мэр Москвы.

В проекте могут участвовать коммерческие аптеки, которые подключаются к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и берут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию в день обращения.

Получить препарат можно при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде.

Проект расширяет возможности льготных категорий граждан по получению бесплатных лекарств. В том числе льготники могут выбрать препарат конкретного торгового наименования и доплатить разницу в стоимости. При этом они сохраняют возможность получения бесплатных лекарств в привычной форме — в аптечных пунктах городских поликлиник.

Расчеты с аптечными организациями — участниками проекта осуществляются ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере стоимости фактически отпущенных бесплатных лекарств.

