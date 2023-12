Сергей Собянин открыл флагманский центр Боткинской больницы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Собянин открыл новый флагманский центр в городской клинической больнице (ГКБ) имени С.П. Боткина. На базе крупнейшего столичного стационара также заработал Московский урологический центр.

«Сегодня запускаем сразу два медицинских центра. Оба они на территории Боткинской больницы. Это флагманский центр, который будет в основном работать на пациентов, которых привозят по экстренной помощи, неотложных пациентов. Я надеюсь, он радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания таких пациентов, да и вообще возможности Боткинской больницы. И второй проект — это урологический центр. По сути дела, на территории Боткинской больницы даже не просто один центр создается, это, по сути, кластер, потому что все возможности Боткинской больницы, прекрасные технологии урологического центра, вместе, они, конечно, дадут большую синергию. Я поздравляю москвичей, которые получат качественную медицинскую помощь, ну и, конечно, коллектив Боткинской больницы, который получит новые возможности для комфортной и современной работы», — рассказал Мэр Москвы.

Флагманский центр Боткинской больницы

Строительство семиэтажного флагманского центра городской клинической больницы имени С.П. Боткина площадью 16,4 тысячи квадратных метров началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2023-го. Здесь работают 795 человек, в том числе 288 врачей и 325 сотрудников среднего медицинского персонала. Большую часть из них перевели из других отделений Боткинской больницы.

Кроме того, к работе привлечены сотрудники центров госуслуг, психологи и социальные координаторы — всего 70 человек. Они будут сопровождать пациентов, консультировать по немедицинским вопросам, оказывать социальную помощь, заботиться об их эмоциональном состоянии, а также помогать родственникам.

В корпусе смогут принимать до 200 неотложных пациентов в день, они получат полный комплекс необходимой помощи — диагностику, оперативное лечение и интенсивную терапию — в течение первых суток госпитализации. Затем в зависимости от состояния их выпишут домой или переведут в профильные отделения больницы.

В распоряжении врачей девять суперсовременных операционных, в том числе гибридная, ангиографическая, пять общего профиля и две малые.

«Прежде всего это новый стандарт медицинской помощи. Это приближение помощи к пациенту. Это точная и быстрая диагностика и малотравматичные способы лечения. Центр Боткинской больницы — не просто красивые стены, а прежде всего технологии», — отметил главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

Приемное отделение неотложной помощи, расположенное на первом этаже, работает по принципу «триаж» (от французского triage — сортировка, отбор). Поступающих пациентов распределяют в зависимости от приоритетности оказания помощи: «красные», которым требуется реанимация или экстренная операция, «желтые» — нуждаются в приоритетном осмотре врачом и «зеленые» — все остальные.

Больных красной категории немедленно направляют на экстренную диагностику или в операционную для проведения хирургического вмешательства. Для пациентов желтой и зеленой категорий оказание помощи организовано по принципу «врач к пациенту»: после максимально быстрого оформления в приемном отделении их кладут на койку и все дальнейшие осмотры и большинство процедур выполняются непосредственно у их кроватей. На месте проводят комплексную диагностику, берут анализы, делают перевязки или снимают электрокардиограмму.

Для проведения сложных диагностических исследований или операции больных перевозят в соседнее помещение под наблюдением медицинского персонала. При необходимости можно быстро транспортировать пациентов с сосудистой патологией внутри корпуса — для этого на первом этаже размещены кабинет КТ и ангиографическая операционная.

На втором этаже разместили малую операционную, отделение неотложной помощи (смотровые палаты для пациентов зеленой зоны) и диагностический блок — кабинеты КТ, УЗИ и рентгена.

Еще одну малую операционную, процедурные эндоскопии (гастро-, колоно- и бронхоскопия) и диагностическое отделение — палаты для пациентов, требующих дообследования, — разместили на третьем этаже.

Реанимационное отделение находится на четвертом этаже.

На пятом этаже расположено шесть операционных (гибридная и пять общего профиля) с палатами пробуждения для пациентов, выходящих из наркоза, а также блок лабораторных исследований.

Во флагманском центре создали комфортную среду для родных и близких пациентов, а также работы и отдыха персонала.

Новый корпус Боткинской больницы оснащен современным оборудованием, включая магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, рентген-комплекс, C-дугу и ангиограф. Для удобства врачей и пациентов есть компьютеры, подключенные к ЕМИАС, системы вызова персонала, видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования, а также противопожарная сигнализация.

Во флагманском центре внедрен принцип цифровой клиники — медицинская документация ведется исключительно в электронном виде. Специалисты имеют совместный круглосуточный онлайн-доступ к данным, в том числе через мобильные устройства — планшеты врачей и медсестер. Автоматизация процессов помогает сфокусировать внимание врача на пациенте за счет высвобождения времени, которое раньше тратилось на ведение бумажной документации.

Для перевозки больных санитарной авиацией на крыше флагманского центра есть вертолетная площадка. Медицинский транспорт может подъезжать к корпусу по одностороннему проезду — для выгрузки пациентов оборудован отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд четырех машин. При чрезвычайной ситуации здесь могут принять шесть автомобилей. Территорию, прилегающую к зданию, благоустроили.

Первых пациентов флагманский центр Боткинской больницы принял 13 декабря.

Корпус № 20 — Московский урологический центр

Комплексную реконструкцию семиэтажного корпуса № 20 площадью 9,5 тысячи квадратных метров начали в марте 2022 года и завершили в ноябре 2023-го. В здании 1966 года постройки отремонтировали фасад и кровлю, заменили системы электро- и водоснабжения, отопления и канализации, лифты, окна, двери и перегородки. Архитектурное решение фасада учитывает стилистические особенности нового флагманского центра, примыкающего к корпусу № 20.

При проведении внутренних отделочных работ использовались современные безопасные материалы. Дизайн интерьеров выполнили в нейтральной светлой гамме пастельных тонов, в качестве акцентных поверхностей использовали цветное оргстекло с контурной подсветкой.

После реконструкции в корпусе № 20 создали крупнейшую в России клинику роботической урологии — Московский урологический центр, рассчитанный на 174 койки, в том числе 13 реанимационных.

«Московский урологический центр объединил усилия разных коллективов: это коллектив Боткинской больницы, коллектив 50-й больницы, две кафедры и три академические группы. Качество, которое мы покажем, достойно наших пациентов», — отметил руководитель Московского урологического центра Боткинской больницы Дмитрий Пушкарь.

Для проведения хирургических вмешательств оборудовали семь операционных, в том числе роботизированных, которые являются золотым стандартом современной урологии. Большинство операций будут выполнять с использованием малоинвазивных методов, что позволит пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться к привычному образу жизни.

Мощность корпуса позволяет проводить до 17 тысяч урологических операций в год, в том числе до 1,5 тысячи роботических, более 11 тысяч эндоурологических и лапароскопических.

Московский урологический центр оснащен современным оборудованием, включая ангиографические и терапевтические рентгеновские системы, аппараты УЗИ, эндоскопические стойки, фиброцистоуретроскопы, видеоцистоскопы, литотриптер, системы «С-дуга» и аппараты для лазерной хирургии.

На первом этаже находится клинико-диагностическое подразделение для амбулаторного приема пациентов, где ежегодно смогут проводить до 16 тысяч консультаций, а также малая операционная.

Со второго по шестой этаж расположены отделения общей урологии и онкоурологии, а также специализированная реанимация (палаты интенсивной терапии). Кроме того, здесь находятся кабинеты цистоскопии и УЗИ с аппаратами экспертного класса, помещения для уродинамических исследований и обследования пациентов с заболеваниями мочевыводящих путей, мочевого пузыря и предстательной железы.

Шесть операционных, в том числе оснащенных роботическими хирургическими системами Da Vinci, объединенных общим электронным алгоритмом, разместились на седьмом этаже. Здесь также открыт кабинет дистанционной литотрипсии (малотравматичное лечение мочекаменной болезни, включающее разрушение затвердевших образований).

«Мы создали специально программу по работе с роботизированными системами. В следующем году в Москву поступят к существующим четырем таким системам еще семь. Это будет крупнейший роботизированный центр в нашей стране — на базе Боткинской больницы, Центра имени А.С. Логинова и ряда других больниц. Для этого нужна системная работа — настройка системы обязательного медицинского страхования и организация работы самих врачей», — добавил Сергей Собянин.

Для размещения пациентов есть двух- и трехместные палаты, оборудованные индивидуальными санузлами и всем необходимым для комфортного пребывания. Многофункциональные кровати оснащены противопролежневыми матрасами и электроприводом, позволяющим изменять положение ложа в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В центре работают 227 человек, в том числе 47 врачей. Объединение в одном корпусе лучших профильных специалистов позволяет проводить лечение всего спектра урологических заболеваний, включая такие распространенные онкопатологии, как рак почки, предстательной железы и мочевого пузыря. При необходимости могут привлекаться специалисты других отделений Боткинской больницы, среди которых гинекологи, онкологи, гематологи, нефрологи.

На базе Боткинской больницы формируется урологический кластер, включающий отделения экстренной, плановой урологической и онкоурологической помощи, специализированное реанимационное, консультативно-диагностическое отделения и стационар кратковременного пребывания. Выстроена логистическая цепочка: ранняя диагностика, своевременное лечение и динамическое наблюдение.

Помимо лечения пациентов, специалисты медучреждения будут заниматься научно-исследовательской работой. Кроме того, новое учреждение станет крупнейшим центром подготовки специалистов. В образовательных целях он будет использовать мощности других подразделений Боткинской больницы — симуляционного центра, гистоморфологической лаборатории — и применять опыт, накопленный в рамках реализации городских проектов «Московская урологическая школа» и «Московская онкоурологическая школа».

Первых пациентов Московский урологический центр на базе Боткинской больницы принял 13 декабря.

Новый стандарт экстренной помощи

Строительство флагманских центров — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Флагманские центры появятся в шести стационарах, расположенных в центре Москвы (Научно-исследовательский центр скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городские клинические больницы имени С.П. Боткина и № 1 имени Н.И. Пирогова), на востоке (городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова), юге (городская клиническая больница имени В.М. Буянова) и севере Москвы (городская клиническая больница имени В.В. Вересаева). Это в общей сложности более 600 суперсовременных коек для оказания экстренной помощи, значительная часть которых заработала в 2023 году.

В настоящее время введено в эксплуатацию четыре центра — в Научно-исследовательском центре скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городских клинических больницах имени О.М. Филатова, имени С.П. Боткина и имени В.В. Вересаева.

Больницы для размещения флагманских центров выбирали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы. На их территориях уже есть или будут построены в ближайшем будущем вертолетные площадки для приема санитарного авиатранспорта.

Каждый центр — это полноценная больница с приемным отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц самого современного оборудования. Пациенты будут проводить в них не более 24 часов. Здесь больных обследуют, поставят диагноз, окажут первую помощь и при необходимости прооперируют, а затем в зависимости от состояния переведут в профильное отделение или выпишут домой.

По расчетам специалистов, новые центры позволят оказывать эффективную и своевременную помощь свыше 500 тысячам человек в год, или каждому второму экстренному пациенту.

Флагманские центры строят по индивидуальным проектам, учитывающим сложившийся архитектурный облик больниц. В то же время оказание экстренной помощи в них организуют по единым современным стандартам.

В рамках второго этапа модернизации экстренной помощи в 11 городских больницах реконструируют 12 приемных отделений. Среди них — городские клинические больницы имени М.П. Кончаловского, № 29 имени Н.Э. Баумана, № 13, 24, имени М.Е. Жадкевича и имени Ф.И. Иноземцева, а также детские городские клинические больницы имени З.А. Башляевой, Морозовская, имени Н.Ф. Филатова, № 9 имени Н.Г. Сперанского и Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.

Еще в ряде больниц новый стандарт экстренной помощи внедрят на базе существующей инфраструктуры. Это Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», городские клинические больницы имени С.С. Юдина, № 67 имени Л.А. Ворохобова, имени А.К. Ерамишанцева, имени И.В. Давыдовского, № 31 имени Г.М. Савельевой.

Благодаря строительству флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит около 85 процентов случаев оказания экстренной медицинской помощи. Это станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей.

Основными принципами нового стандарта экстренной помощи станут:

Единые медицинские алгоритмы. Практикующие врачи и профильные эксперты разработали 87 специальных алгоритмов, которые охватывают более 96 процентов случаев оказания экстренной помощи. Они включают действия каждого медицинского работника с момента доставки пациента в приемное отделение до начала экстренной операции, в том числе сроки и последовательность проведения диагностики и неотложных манипуляций. Использование единых алгоритмов позволит медработникам максимально быстро включаться в работу. Высокий профессионализм и умение работать в команде. Медицинские работники флагманских центров должны соответствовать максимально высоким требованиям профессиональной компетенции. Стандарты обучения будут включать развитие и совершенствование навыков работы в команде, а также коммуникативных навыков по отношению к коллегам, пациентам и их родственникам. Чувство локтя, взаимовыручка и поддержка являются залогом успешной работы каждого коллектива флагманского центра. Единый стандарт оснащения оборудованием. Во флагманские центры поставят более 10 тысяч единиц новейшего медицинского оборудования — аппараты КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, ангиографы, гибридные комплексы для операционных, навигационные системы, оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии, для эндоскопических и лабораторных исследований. В центрах организуют около 60 высокотехнологичных операционных, часть из которых — уникальные гибридные — не имеет аналогов в России. Возможности для проведения сложнейших травматологических, хирургических, нейро- и кардиохирургических вмешательств вырастут в несколько раз. Современные стандарты организации медицинской помощи. Приемные отделения во флагманских центрах будут организованы по принципу «триаж». Он обеспечивает маршрутизацию пациентов по приоритетности оказания медицинской помощи — «красный», «желтый» и «зеленый», что позволяет сократить время начала ее оказания в два раза.

Больные красной категории без промедления эвакуируют в реанимацию или на операционный стол. Пациентам желтой и зеленой категорий помощь оказывают по принципу «врач к пациенту». После максимально быстрого оформления в приемном отделении больного кладут на койку и все дальнейшие осмотры и процедуры проводят непосредственно у его кровати. Для проведения сложных диагностических исследований или операции пациента перевозят в соседнее помещение под наблюдением медицинского персонала. Самостоятельное хождение больных по кабинетам и тем более ожидание под дверью, как это часто происходило раньше, полностью исключено.

Удобная и интуитивно понятная система навигации помогает легко ориентироваться бригадам скорой помощи, пациентам, их родственникам и персоналу.

Организация помощи по принципу «врач к пациенту» прошла апробацию в приемных отделениях ряда городских больниц и показала очень хорошие результаты.

Передовые цифровые решения. Флагманские центры будут работать в безбумажной цифровой среде. Врачи получат доступ к медицинской документации пациентов в электронном виде еще до прибытия скорой помощи. Для принятия клинических решений они смогут воспользоваться цифровым помощником — системой, действующей на основе технологий искусственного интеллекта. В сложных случаях врачам поможет телемедицинский консилиум с участием ведущих специалистов-реаниматологов, который организует центр критических состояний Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Врач, находящийся рядом с пациентом, надевает специальный шлем (очки) дополненной реальности, создающий эффект присутствия. Консультанты видят больного и могут дистанционно оказать помощь коллегам. Эти технологии также прошли апробацию в системе здравоохранения Москвы, в том числе в ковидных госпиталях во время пандемии. В центре внимания — пациент. Экстренная госпитализация по системе скорой помощи — огромный стресс для пациента и его близких. Поэтому снижение уровня боли, тревоги и страха так же важно для скорейшего исцеления, как и квалифицированная медпомощь. Впервые в штате стационаров будут работать социальные координаторы— они возьмут на себя немедицинские функции, которые раньше ложились на плечи врачей и медицинских сестер. Они займутся решением множества внезапно возникших проблем, к примеру помогут забрать детей из школы, дозвониться родным на работу. Социальные координаторы соберут необходимую информацию о пациенте — узнают его место жительства, телефоны родственников и помогут определиться с потребностью в социальной помощи после выписки. В первую очередь это касается бездомных, одиноких, пожилых, многодетных людей, матерей-одиночек, иностранцев, пациентов с инвалидностью и других уязвимых категорий граждан. При необходимости информацию о таких больных передадут в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки, Пенсионный фонд, органы соцзащиты, посольства иностранных государств и другие ведомства и службы, которые должны решать проблемы этих людей.

Помимо этого, социальные координаторы помогут вызвать такси в день выписки из стационара, первыми окажут моральную помощь в наиболее сложных психотравмирующих ситуациях, с которым сталкиваются пациент и близкие ему люди. Если этого будет недостаточно, на помощь придут профессиональные психологи — специалисты социальной службы в больницах.

Многие немедицинские вопросы возьмут на себя сотрудники центров госуслуг. Они будут встречать больных и их родственников, регистрировать и показывать им путь к нужному кабинету, приглашать врача для оказания первичной консультации и принятия решения о госпитализации и помогут пациентам в решении нестандартных ситуаций.

Комфортная атмосфера. Просторные, максимально открытые помещения, мягкое рассеянное освещение, спокойная цветовая гамма и озеленение территории — каждый элемент дизайна призван сделать пребывание во флагманских центрах комфортным, насколько это возможно для находящихся в стрессе людей. Впервые в практике московского здравоохранения в специальных условиях окажутся также близкие и друзья пациентов — для них откроют удобные комнаты ожидания, кабинеты психологической поддержки и кафе. В любое время близкие смогут получить максимум информации о состоянии больного, планируемых манипуляциях, перспективах выписки домой или перевода в другие отделения. Функции операторов специальных контакт-центров возьмут на себя сотрудники социальной защиты.

В результате новые флагманские центры станут центром маршрутизации пациентов — «сердцем» своих больниц. С их открытием на новый уровень выйдет оказание не только экстренной, но и плановой медицинской помощи.

Модернизация Боткинской больницы

Городская клиническая больница имени С.П. Боткина — крупнейший многопрофильный стационар Москвы и России в целом. Здесь оборудовано более 1,5 тысячи коек, включая более 100 реанимационных, работает 11 специализированных центров.

В больнице трудятся 4,6 тысячи человек — это самая высокая численность персонала в Москве в масштабе одного стационара. Среди них — пять действительных членов Российской академии наук, 16 заслуженных врачей Российской Федерации, более 100 докторов и 275 кандидатов медицинских наук.

Ежегодно специалисты Боткинской больницы проводят более одного миллиона амбулаторных приемов. Стационарную помощь здесь получают около 100 тысяч человек. Врачи выполняют свыше 70 тысяч операций, из которых примерно 20 процентов — высокотехнологичные. За последние несколько лет для медучреждения закупили более 13 тысяч единиц современного медицинского оборудования.

Комплексная модернизация ГКБ имени С.П. Боткина — один из ключевых проектов улучшения стационарной помощи жителям Москвы. В результате крупнейший городской стационар превратится в современную и комфортную больницу, где пациенты смогут получать практически все виды медпомощи. Проект реализуется с 2015 года, когда в клинике открыли крупнейший в Европе медицинский симуляционный центр, предлагающий обучение по 230 программам и 50 специальностям. С момента открытия в нем отучились около 90 тысяч врачей.

В 2016 году на базе Боткинской больницы был открыт Московский координационный центр органного донорства. С ним работают все медицинские лечебные учреждения, в том числе федеральные, где проводят трансплантацию органов и тканей.

В реконструированном корпусе № 21 в 2017 году развернули региональный сосудистый центр. Ежегодно его специалисты спасают более двух тысяч пациентов с инсультом и около одной тысячи больных с инфарктом.

В 2019 году в Боткинской больнице открылся Московский городской офтальмологический центр. В 2022-м здесь пролечили более 25 тысяч больных, выполнили свыше 15 тысяч операций, а в отделении неотложной помощи приняли больше 40 тысяч пациентов.

После капитального ремонта патолого-анатомического корпуса № 33 на его базе создали современную патоморфологическую и молекулярно-биологическую лабораторию, где за 2022 год было исследовано 63 тысячи материалов.

Реконструкцию гематологического корпуса № 1 завершили в 2020 году. Здесь под одной крышей удалось собрать отделения для лечения пациентов с заболеваниями крови, включая проведение курсов химио-, иммуно-, таргетной терапии, а также трансплантации костного мозга. Ежегодно в них проходят лечение до шести тысяч человек — почти на треть больше, чем до реконструкции. Врачи проводят более 150 жизненно важных операций в год.

В 2021 году завершили капремонт корпуса № 11, в котором был открыт межокружной нефрологический центр. Здесь организован полный цикл профильной помощи — от консультации до операции и динамического наблюдения, ежегодно проводится до 31,5 тысячи процедур гемодиализа.

Завершена и реконструкция корпуса № 7. Здесь разместили отделение гнойной травматологии, в котором проведено уже более одной тысячи операций. В корпусе работает хирургический стационар кратковременного пребывания, где выполнено порядка девяти тысяч операций.

В отремонтированном пищеблоке — строении № 8 — организовали современную линию таблетированного питания, которая может обеспечить шестиразовым приемом пищи 1,8 тысячи пациентов в сутки.

В корпусе № 28 открылся центр амбулаторной онкологической помощи для пациентов Западного административного округа. В нем ежегодно проводится около 200 тысяч консультаций онкологов и более 22 тысяч курсов химиотерапии.

Первый в России и Европе высокопотоковый эндоскопический центр открылся в корпусе № 22. В нем ежедневно проводится свыше 150 эндоскопических исследований у пациентов с подозрением на онкологию или уже диагностированным онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. За прошлый год в эндоцентре Боткинской больницы провели более 67 тысяч анализов.

В 2022 году после ремонта в корпусе № 6 открыли паллиативное отделение. Для пациентов создали комфортные условия — просторные палаты оснащены потолочными системами (подъемниками) для перемещения маломобильных больных, противопролежневыми матрасами на кроватях.

В 2023 году завершены ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе № 9 и корпусе № 20, где открыт Московский урологический центр. Кроме того, окончено строительство нового флагманского центра городской клинической больницы имени С.П. Боткина.

Сейчас ведется реконструкция корпусов № 2 и 8, где разместят ряд отделений больницы, включая терапевтическое, и научно-академического корпуса № 10, куда планируется перевести 24 кафедры медицинских центров и вузов, работающих на базе ГКБ.

Онкологическая и паллиативная помощь: как реализуется программа модернизации городских больниц

