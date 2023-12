Свет «Сириуса»: молодые учёные получили заряд вдохновения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Среди ключевых задач Десятилетия науки и технологий — открытый диалог государства и молодых учёных, формирование горизонтальных связей между академическим и научным сообществами. Конгресс молодых учёных в Парке науки и искусства федеральной территории «Сириус» в очередной раз показал, что возможности для молодёжной науки во многом зависят от самой молодёжи. Секции и выставочная зона продемонстрировали широкий инструментарий научного поиска и потенциал университетских, академических и индустриальных платформ для приложения навыков, интересов и амбиций молодых исследователей.

Представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого работали в различных секциях на многих площадках Конгресса молодых учёных. В мероприятиях, посвящённым грантовой деятельности, в том числе встречах с руководством Российского научного фонда, участвовали: доцент Высшей школы физики и технологий материалов ИММиТ, руководитель гранта РНФ «Поисковое исследование новых материалов на основе перовскитов и люминесцентных наночастиц, активизированных ионами редкоземельных металлов, для фотоники и оптоэлектроники» Елена Афанасьева; доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИЭиТ, руководитель гранта РНФ «Управление оптическими свойствами атомных ансамблей в системах пониженной размерности» Алексей Курапцев; доцент кафедры прикладной химии ИММиТ, руководитель гранта РНФ «Разработка источников ионов Ag+ на основе суперионных проводников для аэрокосмического применения и ионно-лучевых технологий» Виктор Марков; старший преподаватель Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства ИСИ, ответственный исполнитель гранта РНФ «Моделирование социально-экономических эффектов мероприятий по совершенствованию безопасности дорожного движения городской агломерации» Лилия Талипова; доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИЭиТ, руководитель гранта РНФ «Спектральная интерферометрическая платформа для мультимодальных биомедицинских эндоскопических диагностических систем на основе оптической когерентной томографии и волоконно-оптических датчиков» Николай Ушаков.

На площадке Росатома в течение двух дней проходила защита проектов Всероссийского конкурса #ВЦЕНТРЕНАУКИ, организованного Министерством науки и высшего образования РФ. Председатель Совета молодых учёных Политеха, ведущий специалист Дирекции Гуманитарного института Мария Ганапольская и специалист отдела развития сетевой инфраструктуры и анализа данных Управления цифрового развития и партнёрства, магистрант Высшей школы бизнес-инжиниринга ИПМЭиТ Егор Кротов выступили с докладом на тему «Повышение эффективности социализации через подбор предпочитаемых операционных пространств» и стали финалистами.

Во время мероприятий конгресса звучали важные слова о поддержке изысканий не только в области передовых технологий и производств, но и в сфере гуманитарных наук. Международные отношения, искусство и искусственный интеллект, вопросы цивилизационных вызовов, организация музеев науки и задачи научных коммуникаций привлекли внимание многих участников и экспертов. Интеграция гуманитарного и технического знания перешла от разговоров — к конкретным задачам по достижению качественных результатов в формировании новых идей и философии прогресса, к экспертным дискуссиям в области социальных наук, ценностей, стандартов потребления и образов будущего.

Большое количество площадок и экспертов, возможность междисциплинарного диалога и встреч совершенно разных по своим интересам исследователей во многом и создают атмосферу конгресса. Подобные встречи позволяют оценить возможности современной российской науки, университетов и центров передовой промышленности, а каждому участнику — внести свою лепту в развитии науки и технологий.

