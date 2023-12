«Роснефть» приняла участие в Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты НК «Роснефть» приняли участие в ежегодном Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованном компанией «Иннопрактика» совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова. Ключевая тема Х юбилейного Конгресса – эффективное взаимодействие науки, бизнеса, культуры и власти для достижения технологического суверенитета России.

Представители российских компаний, госструктур, научно-исследовательских институтов обсудили, среди прочего, развитие технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ), их практическое применение для научных и производственных задач. Сотрудники Компании рассказали о собственных программных продуктах, которые уже сегодня охватывают все процессы нефтедобычи и нефтепереработки, а по скорости и сложности решаемых задач опережают зарубежные аналоги.

В рамках корпоративной линейки ПО развивается более 40 модулей для инженерных расчетов с использованием технологий машинного обучения и нейронных сетей. На базе алгоритмов ИИ разработан, в частности, модуль подбора и обоснования оптимального размещения скважин для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. При классическом подходе это требует десятков тысяч гидродинамических расчетов. Уникальное ПО за счет предварительного самообучения позволяет в тысячи раз снизить объем вычислений для конкретного месторождения.

В ходе Конгресса говорили и о других инновационных разработках «Роснефти». В том числе, о биопрепарате на основе холодолюбивых микроорганизмов для очистки северных морей от хронических углеводородных загрязнений. Препарат разработан совместно со специалистами «Иннопрактики» и в настоящий момент проходит испытания на Беломорской биологической станции МГУ.

