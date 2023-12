«Роснефть» представила высокотехнологичное топливо Pulsar на выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ провела презентацию своего высокотехнологичного топлива Pulsar. Инновационный продукт заинтересовал многочисленных гостей павильона Компании. Уникальное топливо позволяет автовладельцам без дополнительных усилий поддерживать чистоту топливной системы и высокую работоспособность двигателя в процессе длительной эксплуатации.

Фирменное топливо Pulsar – результат программы НК «Роснефть» по модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей и нефтебазового хозяйства, направленной, в первую очередь, на повышение потребительских качеств моторных топлив. Эффективность уникальной формулы премиального топлива Pulsar подтверждена моторными испытаниями. Стендовые и лабораторные тесты проводились в независимом аккредитованном центре.

«Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов, улучшает характеристики выпускаемых моторных топлив, расширяет географию поставок и ассортимент продукции на АЗС Компании. Фирменное топливо Pulsar реализуется на АЗС «Роснефти» в 31 регионе России. Это автобензины с октановыми числами 95 и 100, а также дизельное топливо Pulsar, которое в настоящий момент присутствует на розничном рынке Московского региона.

Клиенты АЗС «Роснефть», заправляющиеся топливом Pulsar в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской и ряде других регионов в течение октября-декабря могли стать участниками акции «Ралли-марафон Роснефть Пульсар». Для участия нужно было заправить свой автомобиль фирменным топливом Pulsar, а также быть участником программы лояльности «Семейная команда». Еженедельно призеры получали от Компании подарочные промокоды на 1 000 бонусных баллов на карту «Семейная команда». При этом каждые три недели происходил розыгрыш одного автомобиля Lada Vesta Cross нового поколения. Вручение главных призов победителям акции состоится в павильоне «Роснефти» 14 декабря.

После презентации фирменного топлива Pulsar состоялась тематическая викторина, по итогам которой победители получили памятные призы от «Роснефти».

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

