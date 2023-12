Разработать уникальный аромат и создать чат-бот: юных москвичей приглашают на мастер-классы проекта «ТехноЗнайка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юные горожане смогут вновь поучаствовать в увлекательных мастер-классах в рамках проекта «ТехноЗнайка», который знакомит детей с перспективными техническими и творческими профессиями.

«В этом году мы впервые начали проводить серию профориентационных занятий для совсем юных москвичей, присоединиться к ним могут ребята от четырех лет. В игровой форме их знакомят с программированием, дизайном, робототехникой, 3D-моделированием и многими другими направлениями, которые заинтересуют детей, а в дальнейшем, возможно, помогут определиться с будущей профессией. Образовательные учреждения, где проводят мастер-классы, находятся во всех районах города, поэтому родителям не придется тратить много времени на дорогу или беспокоиться, как ребенок доберется самостоятельно», — отметила Кристина Кострома, глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Шестая по счету акция проекта станет финальной в этом году. Всего за 2023-й девять технопарков и 42 площадки собрали более семи тысяч ребят.

Бесплатные занятия будут проходить в течение недели — с 18 по 24 декабря — на городских площадках резидентов экосистемы дополнительного образования школьников и в детском технопарке. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале. Там же можно найти адрес проведения и время начала конкретного мастер-класса.

Сейчас на портале представлено свыше 80 мастер-классов, но список пополняется. Длительность каждого — от 45 минут. Один ребенок может посетить неограниченное количество занятий.

Так, детский технопарк «Альтаир» Российского технологического университета «МИРЭА» приглашает на очные мастер-классы по химии. Преподаватели расскажут о принципах создания парфюмерных композиций и получении душистых соединений. По итогам занятия участники самостоятельно разработают уникальный аромат, флакончик с которым заберут с собой в качестве новогоднего подарка.

Международная школа программирования и дизайна Coddy подготовила занятия по 3D-моделированию в редакторе трехмерной графики Blender, созданию 3D-миров и игровых персонажей, программированию в Minecraft. Открыть безграничный мир цифрового творчества участники смогут после пробного занятия «Digital art: рисование на графическом планшете» и «Графический дизайн Photoshop». На мастер-классе «Создание игр в Roblox Studio» они познакомятся с понятием gamedev («геймдев») и специальностями в сфере игровой разработки, поработают с инструментами и элементами управления программы. В школе также пройдут занятия по рисованию в стиле аниме, созданию чат-ботов для социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канала, основам программирования с помощью визуального языка Scratch, обучению анимации и видеоэффектам и другие.

Школа программирования и цифрового творчества Kiberone научит работать в визуальном конструкторе Kodu Game Lab, создавать простые анимационные видео в специальном сервисе Animaker, поможет освоить азы визуального программирования с помощью платформы Thunkable. Уже на пробном занятии дети создадут собственный цифровой мультфильм и запрограммируют героев игры Minecraft.

Будущих инженеров ждут в школе «Роббо клуб Тушино» на уроке по схемотехнике. Они соберут схему на плате, аналогичную схеме новогодней гирлянды, и запрограммируют ее. На мастер-классе «Создание виртуальной игры “Наряди елку”» участники проявят свой творческий потенциал и создадут собственную игру на языке Scratch. На другом занятии дети разработают несколько 3D-моделей, а также познакомятся с интернетом вещей и научатся создавать программу для лаборатории или робототехнической платформы.

Компьютерная академия «Тop» приглашает юных москвичей на практические занятия по 3D-моделированию и программированию на примере любимых игр, а центр «Код робота» ждет школьников, которым интересно паять и программировать, на мастер-классе по пайке маленького фонарика (перед ним участники научатся писать программу на языке Scratch).

Клуб юных инженеров «Тесла» приготовил увлекательные занятия по робототехнике. В программу входит обязательная экскурсия по робототехнической лаборатории, а также сборка электронной схемы и ее подключение к источнику питания. На курсах программирования Smart & Steady пройдут занятия по 3D-моделированию, созданию чат-ботов на языке Python и блочному программированию на Scratch.

Школа робототехники и программирования Cyber Class поможет превратить хобби ребенка в востребованную ИТ-профессию — на занятиях по робототехнике предложат создать робота, научат программировать и воплощать свои идеи в жизнь. Помимо этого, для участников пройдут мастер-классы по созданию игр на Unity, Scratch и программированию в Minecraft.

Сегодня в столице действует 21 детский технопарк. Все они предлагают гостям широкий выбор занятий по техническим и творческим дисциплинам. Актуальные программы собраны на едином портале. Там же представлена информация о мероприятиях, подготовленных резидентами экосистемы дополнительного образования.

Горожанам доступны программы более чем 300 площадок ранней профориентации. Они помогают подобрать интересное направление для развития ребенка в любом районе столицы.

Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

