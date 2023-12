Производство косметики и моющих средств в столице выросло на 17,6 процента

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За 10 месяцев 2023 года объем производства мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств в столице увеличился более чем на 17 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в городе работает более 30 предприятий, которые выпускают косметические, уходовые и гигиенические средства. На них трудоустроено свыше четырех тысяч человек. С января по октябрь 2023 года столичные фабрики и заводы нарастили объем производства на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го», — рассказал Владимир Ефимов.

Московские заводы выпускают средства для ухода за кожей лица и тела, мыло, лак для ногтей, тушь, краску для волос, духи и многое другое.

«С января по октябрь 2023 года в городе изготовили мыла, моющих, чистящих и полирующих средств более чем на три миллиарда рублей. Кроме того, в Москве произвели свыше 32 миллионов товаров для ухода за кожей и почти 20 миллионов средств для макияжа», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, лекарства, мебель, косметику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

