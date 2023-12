Продукция «Башнефти» признана лучшей в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Предприятия нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») победили в 26-м Всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России-2023». Золотыми наградами конкурса отмечено шесть продуктов.

Каучук СКЭПТ-Э* предприятия «Уфаоргсинтез» удостоен самого престижного диплома – «Золотая сотня», а также диплома «Новинка». Завод является единственным в России производителем каучуков СКЭПТ, которые востребованы в самых разных отраслях промышленности: автомобильной, электротехнической, химической и других. Также лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России» в этом году впервые стал полиэтилен высокого давления. Отдельными дипломами отмечены фенол и ацетон.

Товарная продукция нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» также традиционно занимает призовые места. Жюри конкурса отметили высокое качество зимнего дизельного топлива производства «Башнефть-Уфанефтехим», летнего дизельного топлива производства «Башнефть-Новойл», бензина АИ-95-К5 и межсезонного дизельного топлива производства «Башнефть-УНПЗ».

В ходе конкурса отечественные продукты и услуги оценивались на соответствие стандартам, требованиям безопасности, учитывались отзывы потребителей, объемы реализации и другие факторы. В состав экспертного жюри входили представители контролирующих организаций, профильных министерств, органов по сертификации и другие специалисты.

Победа в конкурсе дает право предприятиям «Башнефти» наносить знак «Сто лучших товаров России» на паспорта качества продукции в течение следующих двух лет.

Также награды Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан за высокие показатели в сфере стандартизации и качества продукции получили четыре сотрудника «Уфаоргсинтеза» и один сотрудник «Башнефть-УНПЗ».

* СКЭПТ используется для изготовления резино-технических изделий: патрубков, ремней, амортизирующих деталей, шлангов для тормозных систем автомобилей, уплотнителей окон и дверей, в производстве клеев и герметиков и т.д. В строительстве СКЭПТ применяется в качестве уплотнителя, гидроизоляционного и кровельного материала.

Справка: «Уфаоргсинтез» – нефтехимическое предприятие «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Производит более 30 видов продукции, качество которой соответствует мировым аналогам. «Уфаоргсинтез» входит в число лидеров в отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров. Предприятие обеспечивает около 30% общероссийского производства фенола и ацетона, 15% полиэтилена высокого давления и примерно 11% полипропилена. Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» включает «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл». Предприятия выпускают более 160 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины Евро-5 и Евро-6, дизельные топлива, метил-трет-бутиловый эфир, а также водород, мазут, сера, углеводородные газы для коммунально-бытового потребления, пропан-пропиленовые, бутан-бутиленовые фракции, судовые топлива, нефтяной кокс, гранулированная и комовая сера, сжиженные газы, нефтяные битумы, техническая сера, параксилол, более 20 наименований различных масел.

13 декабря 2023 г.

