Программа реновации: более 1,7 тысячи человек получили новые квартиры в районе Нагатинский Затон

С начала реализации программы реновации более 1,7 тысячи человек получили ключи от современных квартир в районе Нагатинский Затон. Горожанам предложили жилье с улучшенной отделкой в пяти новостройках. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Переселение по программе реновации началось в районе Нагатинский Затон в 2018 году. За это время документы на комфортное жилье в пяти новостройках оформили более 1,7 тысячи москвичей, которые ранее жили в девяти пятиэтажках. В этом году правообладателями новых квартир стали 623 человека, а еще около 300 горожан получили предложения равнозначного жилья в конце ноября и уже начали его осматривать», — рассказал Максим Гаман.

Нагатинский Затон стал одним из первых районов столицы, где начали реализовывать программу реновации. Там в нее включили 54 дома, в которых проживают 13,1 тысячи человек.

В районе полностью расселили шесть домов. Москвичи отпраздновали новоселье, переехав в квартиры с улучшенной отделкой. Жилье оснащено сантехникой, светильниками и кухонными плитами. На первых этажах новых домов открываются магазины, аптеки и предприятия сферы обслуживания. По словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, еще три дома в районе Нагатинский Затон продолжают расселять.

Под заселение на юге Москвы уже передано 25 новостроек, в которые начали переселение или уже переехали жители 77 домов. Сейчас на месте сноса 29 домов ведется строительство восьми новостроек для волнового переселения участников программы реновации.

Сергей Левкин добавил, что всего в ЮАО по программе реновации предстоит расселить 378 жилых домов. Новые современные квартиры получат более 82 тысяч москвичей.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

