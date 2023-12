Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Протокол заседания утвердил первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Поддержано установление с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии.

Поддержана также инициатива по продлению на два года срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении терефталевой кислоты (ТФК) и ее солей. Данные вещества используются в том числе в производстве пищевой пленки и одноразовой посуды, а также линолеума и обоев.

Применение нулевой пошлины на ТФК в 2020-2022 гг. позволило существенно нарастить объем выпуска производства указанной продукции. Предложение в ближайшее время будет направлено для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию.

Также поддержано предложение Минфина России об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%. Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового использования. С соответствующими рекомендациями ранее выступила Счетная палата РФ. Предложение также в ближайшее время будет направлено для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI