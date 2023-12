Политех и Белорусско-Российский университет продолжают успешное сотрудничество

Source: MIL-OSI Russian Language News

Окончание 2023 года стало насыщенным по степени активности и реализации совместных мероприятий Политехом и Белорусско-Российским университетом. У СПбПУ и БРУ — многолетняя история партнёрства в рамках проекта поддержки программ развития славянских университетов, инициированного Министерством науки и высшего образования РФ.

В октябре состоялась первая международная научно-практическая конференция «Экологическая неделя БРУ — СПбПУ». Среди участников были представители из Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. СПбПУ представляла делегация Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства: профессор Михаил Шилин, доценты Александр Чусов и Михаил Романов, старший преподаватель Вячеслав Жажков, аспирант Татьяна Житникова, магистранты Александра Анодченко, Кристина Бондаренко и Дарья Пугачёва.

Тематика конференции охватила широкий спектр проблем — от экологического образования и воспитания до задач по сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого развития. Прозвучало более 50 докладов.

Проректор по научной работе Белорусско-Российского университета Виктор Пашкевич на открытии конференции отметил важность стратегического партнёрства БРУ и СПбПУ, актуальность рассматриваемых проблем и выразил уверенность в том, что данное мероприятие целесообразно сделать регулярным.

В ноябре 2023 года Белорусско-Российский университет посетили с рабочим визитом сотрудники Высшей школы управления киберфизическими системами Института компьютерных наук и кибербезопасности СПбПУ: директор Северо-Западного межвузовского регионального учебно-научного центра «СПбПУ-ФЕСТО» Вячеслав Потехин, доцент Елена Гебель, старший преподаватель Елена Селиванова и инженер «СПБПУ-ФЕСТО» Даниил Лядский.

Визит был организован в рамках научно-педагогической стажировки по направлению «Управление в технических системах». В БРУ коллег из Политеха принимали декан Электромеханического факультета БРУ Сергей Болотов, доценты кафедры «Программное обеспечение информационных технологий» Антон Мисник и Андрей Кушнер.

Преподаватели Высшей школы управления киберфизическими системами прочли лекции студентам Электромеханического факультета: Вячеслав Потехин по тематике «Робототехника и сенсорика. Промышленный интернет», а Елена Гебель по «Сетецентрической системе управления».

На совместном семинаре «Облачные распределённые системы управления» участники со стороны Политеха и БРУ обсудили темы «Управление как услуга: облачные распределённые системы управления», «Онтологический инжиниринг киберфизических систем на основе мета-ассоциативных графов», «Автоматизированные системы регистрации сварочных процессов и мониторинг работы сварочного оборудования».

Результатами визита стала подготовка совместных публикаций, обсуждение и подготовка совместных образовательных программ, в том числе сетевой программы бакалавриата по направлению «Управление в технических системах», были обсуждены дальнейшие планы научного сотрудничества в области развития киберфизических систем.

В начале декабря представители Института машиностроения, материалов и транспорта прибыли в БРУ, чтобы определить новые шаги для укрепления сотрудничества в области сетевых образовательных программ, особенности взаимодействия по научным направлениям, возможности реализации совместных проектов по развитию транспортной инфраструктуры и внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Политех представляли директор Высшей школы транспорта Алексей Грачёв и доцент Дмитрий Плотников. На деловой встрече с проректором по учебной работе Натальей Вологиной обсуждалось развитие сотрудничества в области сетевых образовательных программ.

Дмитрий Плотников провёл со студентами и сотрудниками кафедры «Автомобильные дорогами» серию семинаров, посвящённых созданию цифровых двойников сложных транспортных систем городских агломераций. Студенты БРУ познакомились с основами создания имитационных моделей дорожного движения на примерах транспортных моделей реальных участков улично-дорожных сетей с применением данных геоинформационных систем.

Во время рабочих встреч обсуждалась подготовка научных статей, были подведены итоги совместных исследований по теме «Цифровые системы создания виртуальных моделей транспортного движения на основе искусственного интеллекта».

С 6 по 8 декабря 2023 в БРУ состоялся совместный научно-образовательный семинар по направлению «Экологическая безопасность в промышленности». В нём со стороны БРУ участвовали: проректор по образовательной деятельности Наталья Вологина, декан строительного факультета Ольга Голушкова, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность и производственный дизайн» Александр Щур и заведующий кафедрой «Маркетинг и менеджмент» Анатолий Александров; со стороны СПбПУ — руководитель образовательной программы «Экологическая безопасность в промышленности» Наталья Политаева, доценты Александр Чусов и Михаил Романов.

На семинаре были подведены итоги сотрудничества за 2023 год и согласованы дальнейшие совместные инициативы в области техносферной безопасности. В частности, обсуждалась совместная сетевая магистерская программа «Экологическая безопасность в промышленности». Согласованы дисциплины, которые будут преподаваться в организациях-партнёрах, а также формат их преподавания, включая дистанционные технологии.

Кроме того, на семинаре была представлена совместная монографии «Управление природными рисками», получено предварительное согласие на включение доктора биологических наук, профессора Александра Щура (БРУ) в диссертационный совет СПбПУ по специальности «Геоэкология».

