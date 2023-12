Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сборная Политехнического университета заняла первое место в шахматном турнире «Космический вызов», посвящённом Дню героев Отечества. Соревнования проходили в Николаевском зале Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Турнир открыл первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ, Почётный профессор академии Вячеслав Макаров. Поздравительное письмо в адрес организаторов и участников отправил чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов.

На мероприятии также присутствовал директор Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ Валерий Сущенко. Он приветствовал участников как председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Российского студенческого спортивного союза.

В турнире участвовали восемь команд: Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи им. С.М. Будённого, Военного института физической культуры, Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Армии А. В. Хрулёва.

Шахматный турнир прошёл в семь туров с контролем времени три минуты + две секунды на ход. Команда Политеха выиграла все матчи, набрала 31 очко из 35 возможных и стала победителем!

