Полина Крючкова: налоговое регулирование – один из инструментов развития экономики предложения

Налоговое регулирование, наряду с механизмами льготного кредитования и поручительствами институтов развития, является одним из инструментов развития экономики предложения – но только в тех сферах, где бизнесу нужна дополнительная поддержка от государства. Такое мнение высказала в среду, 13 декабря, заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова, выступая на конференции “Налоговые итоги года”, организованной изданием «Ведомости».

Участники конференции обсудили, как помочь российскому бизнесу адаптироваться к новым мировым реалиям и защитить фискальные интересы государства; какие несовершенства в налоговом администрировании необходимо устранить, чтобы сохранить для бизнеса возможности для развития.

В условиях действующих против России санкций и ограничений на внешнюю торговлю спрос населения и предприятий должен удовлетворяться за счет внутреннего предложения, отметила замглавы Минэкономразвития РФ. При этом речь должна идти о развитии предложения конкретных товарных групп и услуг, пояснила она. «Есть ниши и направления, где бизнес прекрасно справляется без всякого воздействия государства. Более того, целый ряд компаний заняли освободившиеся ниши и заполнили те рынки, с которых ушли зарубежные компании», – напомнила Полина Крючкова.

В то же время есть более сложные направления, где нужна и важна поддержка государства, уточнила она. Наконец, есть суперсложные технологические проекты, которые в принципе нереализуемы без господдержки из-за рисков и высокой потребности в капитале.

«Поэтому в нашем контексте, когда мы говорим об экономике предложения, мы подразумеваем именно поддержку предложения со стороны отечественных компаний – прежде всего там, где бизнесу нужна поддержка государства. И налоговое регулирование – один из инструментов, которые используются в разрезе экономики предложения», – подчеркнула замминистра.

Она обратила внимание, что за последние два года было принято много решений о введении различных налоговых льгот, которые направлены на то, чтобы компании развивались, инвестировали и наращивали предложение. Помимо налоговых инструментов, широко используются иные меры поддержки, в том числе льготное кредитование, поручительства институтов развития. «В этом смысле налоговые инструменты и их дифференциация – это именно инструменты, стимулирующие поддержку не просто предложения в целом, а в тех сферах, где это необходимо», – заключила Полина Крючкова.

В конференции также приняли участие замруководителя ФНС России Константин Чекмышев, директор департамента налогов Сбербанка Людмила Катулевская, главный макроэкономист “ДОМ.РФ” Виктор Тунев и другие.

Задачу сформировать новую экономику – экономику предложения поставил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в июне текущего года. “Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует. Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей”, – сказал глава государства.

