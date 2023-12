Первый этап благоустройства возле станции метро «Пыхтино» почти полностью завершен

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы в рамках первого этапа благоустройства возле станции метро «Пыхтино» в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов. Кроме того, адаптируем эти пространства под запросы местных жителей. Сейчас завершаем обустройство скейт-парка со специальным оборудованием для молодого поколения», — отметил Петр Бирюков.

Специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию и дополнительно проложили почти 470 метров системы водостока. Обновили около 22,1 тысячи квадратных метров покрытий на тротуарах и более 30,8 тысячи «квадратов» на проезжей части. Было организовано почти 350 парковочных мест, установлено 150 современных фонарей и свыше 180 уличных торшеров.

На пешеходных переходах разместили около 30 опор контрастного освещения, смонтировали три новых светофора и заменили столько же. Кроме того, здесь появилось девять остановочных павильонов.

Между домами 7 и 9 на улице Летчика Грицевца благоустроили небольшой сквер. Заменили покрытие дорожек, разместили лавочки и парковые качели. Привели в порядок двор храма Святого Благоверного Князя Александра Невского и территорию около Русской классической школы. Также разбили почти 40,2 тысячи квадратных метров газона. На весну запланирована высадка около 240 деревьев и кустарников.

Во время второго этапа, который пройдет в следующем году, обновят улицу Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды № 7506, 7653 и 7654.

