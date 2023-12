НИУ ВШЭ представил новый выпуск рейтинга инновационного развития субъектов РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет восьмой выпуск рейтинга инновационного развития регионов России. В текущем выпуске наиболее инновационными признаны Москва, Республика Татарстан и Нижегородская область. Эксперты также выявили, что Томская область стала вновь ведущим регионом в сфере научных исследований и разработок, а в Татарстане более 25% предприятий региона занимаются инновационной деятельностью. Справочно: Рейтинг представляет результаты оценки позиций регионов России по уровню инновационного развития, потенциалу цифровизации, качеству человеческого капитала, развитию научно-технического потенциала, инновационной активности бизнеса, экспорту знаний, товаров и услуг, а также качеству региональной политики в рассматриваемых сферах. Ключевые выводы Первенство в восьмом выпуске рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации в шестой раз завоевала Москва. Она по-прежнему демонстрирует самый высокий уровень экономического, образовательного развития и экспортной активности. Залогом рейтингового успеха столицы стало также ее ИТ-лидерство. В новом рейтинге изменились состав лидеров и распределение мест в первой тройке. Республика Татарстан вернула себе «серебро», которое уступила Санкт-Петербургу по итогам предыдущего рейтингования. Нижегородская область замкнула топ-3 — во второй раз за все годы проведения исследования. Санкт-Петербург, многократно восходивший на инновационный пьедестал с 2012 г., впервые оказался на пятом месте. В части социально-экономических условий инновационной деятельности регионы-лидеры делают ставку на поддержку занятости в высокотехнологичных отраслях, обеспечение доступности высшего и среднего профессионального образования по STEM-специальностям и инвестиции в сквозные цифровые технологии. Томская область вновь подтвердила статус ведущего региона в сфере научных исследований и разработок — прежде всего благодаря высоким показателям кадровой обеспеченности науки, подготовки кадров высшей научной квалификации и результативности исследований и разработок. Анализ показал, что высокая доля исследователей, имеющих ученую степень, сегодня уже не является обязательным атрибутом успешного в научно-технической сфере региона. Передовые с точки зрения научно-технического потенциала субъекты РФ имеют более высокие ранги по патентам, чем по публикациям. Республика Татарстан получила максимальные оценки по показателям интенсивности процессов создания, внедрения и практического использования инноваций: свыше четверти крупных и средних предприятий региона ведут инновационную деятельность. Результативность инновационной деятельности Республики Татарстан и других лидирующих в этой рубрике регионов обеспечило использование отечественных разработок в производстве инновационной продукции. Москва оказалась успешнее других регионов России в глобальной экономике знаний и международном интеллектуальном обмене за счет значительных объемов экспорта услуг и технологий, а также высокой патентной активности за рубежом. Лидером по показателям внешней торговли инновационными товарами и услугами стала Новгородская область, опередившая приграничные регионы — Мурманскую область и Хабаровский край. Наибольшая доля иностранных студентов зафиксирована в Астраханской и Томской областях. По общему уровню развития инноваций субъекты Российской Федерации подразделяются на следующие группы: «чемпионы» (11 регионов, которые продемонстрировали лидерство по всем тематическим индексам рейтинга);

(11 регионов, которые продемонстрировали лидерство по всем тематическим индексам рейтинга); «политики» (23 региона, отличающиеся наиболее продвинутой системой поддержки науки, технологий и инноваций, а также активно участвующие в федеральных программах и инициативах);

(23 региона, отличающиеся наиболее продвинутой системой поддержки науки, технологий и инноваций, а также активно участвующие в федеральных программах и инициативах); «резервисты» (26 регионов, научно-техническая и инновационная политика которых еще имеет резервы для совершенствования, а прочие параметры инновационного развития сопоставимы с результатами регионов предыдущего типа);

(26 регионов, научно-техническая и инновационная политика которых еще имеет резервы для совершенствования, а прочие параметры инновационного развития сопоставимы с результатами регионов предыдущего типа); «начинающие» (25 регионов, чьи рейтинговые результаты выявили до сих пор не реализованный потенциал по всем анализируемым блокам, особенно по инновационной и экспортной активности). Рейтинг субъектов РФ по значению российского регионального инновационного индекса: 2021

Полученные результаты будут важным источником информации для органов власти, реализующих инновационную политику. Рейтинг позволит компаниям и институтам инновационного развития учитывать региональную специфику при запуске бизнес-проектов, а гражданам — выстраивать индивидуальные траектории профессионального роста.

