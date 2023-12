Московские компании при поддержке города примут участие в 35 международных выставках и бизнес-миссиях в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2024 году столичные компании при поддержке Правительства Москвы смогут принять участие в 14 международных выставках и 21 бизнес-миссии. В планах провести встречи с потенциальными партнерами из 22 государств Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Город возьмет на себя аренду и обустройство площадок, организацию переговоров, услуги переводчика и другие затраты.

«При составлении плана деловых событий учитывались пожелания предпринимателей. Программа ориентирована в первую очередь на укрепление сотрудничества и поиск новых партнеров в дружественных странах. Например, в Египте, Таиланде, Малайзии, Бразилии и Китае», — сказала Наталья Сергунина.

Около 20 процентов из запланированных мероприятий вошло в план впервые. Так, в апреле стенд под брендом Made in Moscow в первый раз откроется на многоотраслевой выставке Vietnam Expo в Ханое и на мероприятии для строительных компаний Yapi TurkeyBild Istanbul в Стамбуле. В мае представителей пищевой промышленности приглашают принять участие в FBIE China, а предприятия медицинской сферы — в Iran Health. Среди новых проектов также Bengaluru Tech Summit, который соберет инновационные компании, и выставка Beauty Azerbaijan, организованная для косметических брендов.

«Участие в крупных отраслевых выставках зарекомендовало себя как эффективный инструмент продвижения московских брендов на новых рынках. С его помощью столичные производители уже заключили контракты на общую сумму 2,45 миллиарда рублей», — отметила Наталья Сергунина.

В программу вошли и уже знакомые предпринимателям мероприятия: Gitex в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Марокко, Index Saudi Arabia в Саудовской Аравии, Kihe и «Детство» в Казахстане, Tibo в Беларуси, Uzfood в Узбекистане. Откроет новый сезон международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood в ОАЭ.

Список бизнес-миссий также охватывает широкую географию стран. В частности, московские предприятия смогут представить продукцию и услуги в Малайзии, Индии, Вьетнаме, Иране и странах СНГ. Переговоры рассчитаны на представителей разных отраслей: высокотехнологичного производства, информационных технологий, пищевой, косметической и строительной промышленности, медицины, кино, анимации и других направлений.

Часть встреч предполагает приглашение зарубежных делегаций в Москву. Российскую столицу в следующем году посетят потенциальные дистрибьюторы и покупатели из Бразилии, Индонезии, Южно-Африканской Республики, Китая, Мексики, Египта, Алжира и Марокко.

Ознакомиться с планом деловых мероприятий на 2024 год и подать заявку на участие можно на сайте Московского экспортного центра.

Московские компании при поддержке города приняли участие уже в 100 международных выставках

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI