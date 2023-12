Московская компания увеличила выпуск чая благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичная компания увеличила выпуск листового чая на 19 процентов, или на 27 тысяч упаковок в месяц, благодаря нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города.

За шесть месяцев эксперты регионального центра компетенций Москвы вместе с предприятием оптимизировали поток фасовки листового чая. В частности, они сократили расстояние транспортировки при приемке сырья на складе на 70 процентов и уменьшили время переналадки оборудования на 38 процентов. Кроме того, были перераспределены рабочие места и разработаны планы развития персонала, что сократило время выполнения операций.

Благодаря этому объем выпуска листового чая вырос с 141 до 168 тысяч упаковок в месяц и сократилось время фасовки одной упаковки весом 80 граммов с 24 до 18 минут (на 25 процентов). Кроме того, в рамках проекта обучены 18 сотрудников и подготовлены четыре внутренних тренера, которые будут внедрять инструменты бережливого производства для улучшения рабочих процессов на других участках.

Компания с 2008 года производит листовой и пакетированный чай, травяные и фруктово-ягодные напитки, зерновой кофе свежей обжарки для предприятий индустрии гостеприимства и розничных магазинов. Она также поставляет продукцию более чем в 600 ресторанов Москвы и обеспечивает ею свыше двух тысяч предприятий общепита других городов России.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве он реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нацпроекте сможет принять участие 441 предприятие.

Реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный городскому Департаменту экономической политики и развития. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

