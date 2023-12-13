Метель, гололедица и снежные заносы: в столице ухудшится погода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Жителей столицы предупреждают об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря в городе ожидается снег, метель и снежные заносы, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Это связано с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов.

Москвичам рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.

В чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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