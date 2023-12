Маршрут построен: горожан приглашают присоединиться к проекту «Московская ходьба»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Горожан приглашают присоединиться к бесплатному проекту столичного Департамента спорта «Московская ходьба». Участники будут следовать по пешеходным маршрутам в парках с палками для скандинавской ходьбы и узнавать новое об окружающих объектах. Необычные тренировки доступны всем желающим вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки.

При передвижении от одной точки маршрута к другой необходимо сканировать QR-коды — по ссылкам можно найти интересные факты о природных и культурных объектах, встречающихся на пути.

Сейчас доступно 25 спортивно-познавательных маршрутов в 19 столичных парках. Их разработали совместно с туристическим сервисом Russpass и проектом «Москва глазами инженера». Так, участники «Московской ходьбы» могут выбрать путешествия по парку «Сокольники», музеям-заповедникам «Коломенское» и «Царицыно», ВДНХ, олимпийскому комплексу «Лужники» и другим площадкам. Для изучения доступны описания 100 спортивных и туристических достопримечательностей, семь из них — это уникальные памятники природы и архитектуры.

Главная задача проекта «Московская ходьба» — показать горожанам, что заниматься скандинавской ходьбой в условиях современного мегаполиса возможно в любое время года. Зимой такие тренировки станут отличной альтернативой катанию на коньках и лыжах. Кроме того, они помогут узнать интересные факты об окружающих предметах и поддерживать хорошую физическую форму без дополнительных затрат.

Для участия нужно выбрать подходящий маршрут на сайте проекта, найти первую площадку, выполнить разминку, отсканировать QR-код и следовать дальнейшим указаниям. Например, в музее-заповеднике «Царицыно» можно отсканировать табличку перед Большим дворцом и немного отдохнуть, изучая информацию. Те, кто не хочет останавливаться, могут выбрать формат аудиогида и продолжить тренировку.

