Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Кольцово и НГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано между наукоградом и университетом в начале декабря. Речь идет о внедрении гибридного искусственного интеллекта в управление городской средой, что позволит в значительной степени повысить эффективность и надёжность системы управления городским хозяйством и положительно повлияет на качество услуг, предоставляемых населению. Кольцово станет пилотной площадкой для тестирования программно-аппаратных решений, разрабатываемых университетом в рамках тематики «Строительство и городская среда».

Сотрудничество будет идти по следующим основным направлениям: создание интеллектуальных цифровых двойников городской инфраструктуры; создание интеллектуальных систем поддержки принятия решения; распознавание по изображениям действий человека; противодействие вредоносному воздействию на алгоритмы ИИ.

Наукоград уже несколько лет активно участвует в проектах, направленных на внедрение инновационных решений в сфере городского управления, поэтому технологии, предлагаемые университетом, представляют для Кольцово особый интерес. Определяя сферы для внедрения ИИ, администрация наукограда прежде всего исходит из их практического значения. Приоритетными являются технологии и решения, которые позволяют повысить безопасность и качество жизни людей.

— На текущий момент у нас есть опыт точечного использования технологий ИИ в отдельных областях городского хозяйства. Так, в новых микрорайонах мы внедрили сберегающие технологии, которые позволяют нам более разумно управлять системой энерго- и водоснабжения. Также мы активно внедряем видеонаблюдение, пока мы не довели его до каждого подъезда — это дело будущего, сейчас наша задача прежде всего обеспечить покрытие общественных пространств, включая дороги и перекрестки. Это даст нам возможность решать вопросы безопасности и соблюдения правопорядка. Среди ближайших проектов, которые планируем реализовывать в сотрудничестве с нашими партнерами, — умные остановки и умные светофоры. Также у нас есть опыт использования современных систем экологического мониторинга, — комментирует мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

Сотрудничество с университетом позволит наукограду вывести использование искусственного интеллекта на новый уровень: от точечных решений перейти к системной работе и охватить все основные сферы управления городским хозяйством, то есть речь идет о внедрении полноценной системы «Умный город».

Как отмечает Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ, на первом этапе площадкой для тестирования технологий «Умного города» станет новый кампус мирового уровня НГУ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Следующий этап — это внедрение системных решений уже на уровне наукограда с перспективой тиражирования и на другие города России.

— Кольцово традиционно является лидером по внедрению «умных технологий»: так, по итогам расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2022 год Кольцово вошел в топ-10 умных городов РФ в номинации «Административные центры». Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с наукоградом, — комментирует Александр Люлько. — Университет является частью особой экосистемы Академгородка, у нас тесные связи с ведущими научно-исследовательскими институтами, на базе механико-математического факультета работает лаборатория аналитики потоковых данных и машинного обучения, у нас есть уникальный для России образовательный центр в сфере ИИ — Институт интеллектуальной робототехники, поэтому мы в короткий срок можем сформировать группу необходимых специалистов для решения любой, даже самой амбициозной задачи.

Создание современной городской среды является важным элементом стратегии развития наукограда, когда он становится центром притяжения передовых научных направлений. Кольцово занимает особое место в концепте пространственного развития проекта «Академгородок 2.0». Среди крупных проектов, реализуемых на территории наукограда, — это проект MegaScience Центр коллективного пользования СКИФ. В дополнение к СКИФу планируется строительство кампуса, где будут проживать и работать студенты и аспиранты.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI