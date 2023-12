Каток «PROЛед» в саду «Эрмитаж»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Гостей ждут два катка «PROлед», которые работают ежедневно. В теневой части сада — каток с естественным льдом, а в партерной — каток с искусственным льдом. Можно взять коньки напрокат.

График работы:

– Первый сеанс — 10:00–12:00;

– второй сеанс — 13:00–16:00;

– третий сеанс — 17:00–20:00;

– четвертый сеанс — 21:00–23:00.

Подробности можно узнать на сайте.

