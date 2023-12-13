«Каток FM» в парке «Ходынское поле»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В зоне спортивных площадок на территории теннисного корта открыт «Каток FM» с искусственным льдом. Его площадь — 800 квадратных метров. Есть прокат коньков. Каток работает ежедневно.

График работы:

– Первый сеанс – 10:00-12:00;

– второй сеанс – 13:00-15:00;

– третий сеанс – 16:00-18:00;

– четвертый сеанс – 19:00-22:00 (с пятницы по воскресенье и в праздники четвертый сеанс до 23:00).

Подробности можно узнать на сайте.

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