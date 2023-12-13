Каток у прудов «Радуга»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В зоне амфитеатра и детской площадки работает бесплатный каток с естественным льдом. Его площадь — 800 квадратных метров. Прокат работает с понедельника по среду и в выходные с 10:00 до 18:00.

График работы:

Понедельник:

— Первый сеанс — 12:00–14:00;

— второй сеанс — 15:00–17:00;

— третий сеанс — 18:00–21:00.

Вторник — воскресенье:

— Первый сеанс — 10:00–12:00;

— второй сеанс — 13:00–15:00;

— третий сеанс — 16:00–18:00;

— четвертый сеанс — 19:00–21:00 (по выходным до 22:00).

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