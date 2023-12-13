Каток у прудов «Радуга»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
В зоне амфитеатра и детской площадки работает бесплатный каток с естественным льдом. Его площадь — 800 квадратных метров. Прокат работает с понедельника по среду и в выходные с 10:00 до 18:00.
График работы:
Понедельник:
— Первый сеанс — 12:00–14:00;
— второй сеанс — 15:00–17:00;
— третий сеанс — 18:00–21:00.
Вторник — воскресенье:
— Первый сеанс — 10:00–12:00;
— второй сеанс — 13:00–15:00;
— третий сеанс — 16:00–18:00;
— четвертый сеанс — 19:00–21:00 (по выходным до 22:00).
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