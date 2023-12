Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

У входа в парк со стороны улицы Новозаводской открыт бесплатный каток «Полярный» с искусственным льдом. Его площадь — 800 квадратных метров. Здесь есть прокат и заточка коньков. Каток работает ежедневно.

График работы:

— Первый сеанс — 10:00–12:00;

— второй сеанс — 13:00–15:00;

— третий сеанс — 16:00–18:00;

— четвертый сеанс — 19:00–22:00.

Подробности можно узнать на сайте.

Кроме того, на территории парка (улица Большая Филевская, владение 22) работает крытый каток «Фили22» с искусственным льдом. Его площадь — 265 квадратных метров. Он работает на условиях почасовой аренды, предусмотрен бесплатный сеанс с понедельника по четверг с 11: 45 до 12: 45, по регистрации).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI