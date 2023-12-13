Каток «На лед» в Перовском парке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке работает несколько катков. На главной аллее расположен платный каток «На лед». Площадь искусственного льда — одна тысяча квадратных метров, натурального — 800 квадратных метров основной зоны и еще 200 — детской. Есть прокат и заточка коньков.

Подробности можно узнать на сайте.

Неподалеку от детского клуба «Крошка Енот» есть бесплатная хоккейная площадка площадью 800 квадратных метров.

Подробности — на сайте.

График работы у всех ледовых площадок общий.

Понедельник:

— Первый сеанс — 12:00–14:00;

— второй сеанс — 15:00–17:00;

— третий сеанс — 18:00–21:00.

Вторник-воскресенье:

— Первый сеанс — 10:00–12:00;

— второй сеанс — 13:00–15:00;

— третий сеанс — 16:00–18:00;

— четвертый сеанс — 19:00–21:00 (по выходным до 22:00).

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