Каток «Ледовое царство» в Лианозовском парке

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Рядом с центральной площадью парка ежедневно работает каток «Ледовое царство» с естественным льдом. Из 3,5 тысячи квадратных метров катка 500 занимает детский каток. Есть прокат и заточка коньков.
График работы:
– Первый сеанс — 10:00–12:00;
– второй сеанс — 13:00–15:00;
– третий сеанс — 16:00–18:00;
– четвертый сеанс — 19:00–22:00.
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