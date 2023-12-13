Каток в музее-заповеднике «Царицыно»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Каток с естественным льдом можно найти со стороны КПП № 7 «Шипиловские ворота». Его площадь — 1,5 тысячи квадратных метров. Есть прокат и заточка коньков. Посетить его можно в любой день.

График работы:

– Первый сеанс – 10:00-13:00;

– второй сеанс – 14:00-17:00;

– третий сеанс – 18:00-21:00.

Билеты можно приобрести в кассе проката около катка.

Подробности на сайте.

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